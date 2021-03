Sport/Voetbalmagazine sprak met Louis Bostyn, die afgelopen zomer, als pas derde keeper, wilde vertrekken bij Zulte Waregem en nu vaste waarde is in het doel van Essevee. Hij vertelt het verhaal van de plotse ommekeer.

November 2017. Door een buikspierblessure van Sammy Bossut en de wisselvallige prestaties van de Italiaan Nicola Leali, is Louis Bostyn als 24-jarige opgeklommen tot de nummer één in de pikorde der Esseveedoelmannen, inclusief drie Europese matchen (thuis en uit tegen Vitesse, uit tegen OGC Nice).

Wanneer Bossut in december 2017 weer fit raakt, verdwijnt Bostyn echter weer naar de achtergrond. De twee volgende seizoenen zelfs als pas derde doelman na Bossut en de Duitser Eike Bansen. Waardoor hij alleen in play-off 2 van 2018/19 vijf matchen speelt.

Hoewel Bostyn mede door zijn vaderschap tijdens die moeilijke periode zijn gedachten kon verzetten, raakte hij soms wat ontmoedigd. 'Zeker toen ik op training een hoog niveau haalde en toch derde keeper bleef. 'Wat moet ik nog meer doen?' Waarop mijn vrouw telkens zei: 'Je gaat morgen weer trainen zoals altijd, met volle goesting.'

'En dat was ook zo. Ik heb elke dag het beste van mezelf gegeven. Met het idee: ik mag er niet met mijn pet naar gooien, morgen krijg ik misschien wél een kans.'

Het emotionele dieptepunt kwam er afgelopen zomer. 'Tijdens de lockdown was ik, als volbloedsporter, hard blijven trainen: fietsen, lopen... Fysiek heel scherp. Gebrand om me te tonen, om te spélen. Ik wist dat ik het kon.'

'Maar toen bleek dat ik opnieuw derde doelman zou zijn, tot de schedelbreuk van Sammy (tijdens het oefenduel tegen KAA Gent, nvdr). Weliswaar niet zó verrassend, want het was de voortzetting van het hele vorige seizoen. Niettemin was ik aanvankelijk kwaad, ja. Al heb ik niet om uitleg gevraagd.'

Bostyn drong wel aan op een vertrek. 'Andere eersteklassers hadden immers concrete interesse. Een definitieve transfer, of een uitleenbeurt, dat maakte me niet uit, zolang ik maar kon spelen. De club heeft toen het been stijf gehouden. En kijk, ze hebben gelijk gehad.'

Nieuw contract

Na de 0-6 pandoering tegen Clubs op de zesde speeldag moest Eike Bansen plaatsruimen, en sindsdien is de intussen 27-jarige Ingelmunsternaar uitgegroeid tot een van dé sterkhouders van Zulte Waregem. Met als beloning een pas getekend, vierjarig contract, tot juni 2025.

Zelfs de opnieuw fitte Sammy Bossut houdt hij al weken op de bank. Het zelfvertrouwen druipt dan ook van hem af. 'Niets of niemand kan mij nu uit mijn lood slaan', klinkt het.

Maar tegelijkertijd blijft de West-Vlaming de nuchterheid zelve. 'Ik focus alleen op de volgende match, want ik heb geleerd dat het in het voetbal héél rap kan keren.'

Lees het volledige interview met Louis Bostyn, waarin hij ook spreekt over zijn nieuwe hobby, gitaarspelen, zijn idool, Gianluigi Buffon, zijn vaderschap, en zijn band met 'concurrent' Sammy Bossut, deze week in Sport/Voetbalmagazine, of in de Pluszone.

