Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine en al 45 jaar in de journalistiek, diept iedere zaterdag een anekdote op uit zijn lange carrière.

Hij wil Lokeren weer op de kaart zetten, Louis de Vries, 72 jaar inmiddels, ex-manager van onder meer Antwerp nadat hij jaren actief was geweest in de muziekwereld. In Sport/Voetbalmagazine van 31 juli praat hij uitgebreid over zijn plannen met de Wase club. Aangenaam en gezellig is het altijd om met De Vries te babbelen. We ondervonden het onder meer tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Louis de Vries was op dat moment vicepresident van Waegener Partners, dat een medisch en revolutionair toestel op de markt bracht om blessure...