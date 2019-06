Louis De Vries: wie is de man die Lokeren overnam?

Geert Foutré Geert Foutré is redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

Met de overname van Lokeren komt Louis De Vries opnieuw aan het hoofd van een voetbalproject, precies twintig jaar nadat hij Germinal Beerschot Antwerpen mee op gang trok. De vraag is of het een project is waar muziek in zit.

Het is afwachten welke buitenlandse lijntjes Louis De Vries vertegenwoordigt. © belgaimage