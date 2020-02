De Nederlandse topcoach werd uitgenodigd door Club-voorzitter Bart Verhaeghe om te komen kijken naar het Europa League-treffen.

Manchester United is een ex-club van Louis van Gaal (68), die in zijn rijke trainerscarrière ook nog AZ, Ajax, FC Barcelona, Nederland en Bayern München trainde.

De Nederlander, die in de jaren zeventig nog voor Antwerp FC speelde, is intussen op rust en geniet van zijn vrije tijd. Hij woont dan wel afwisselend in Portugal, Zwitserland en het Nederlandse Noordwijk, maar toch onderhoudt hij nog altijd warme contacten met de traditieclub uit Manchester, waarmee hij in 2016 de FA Cup won. Nochtans werd hij daar na het winnen van de FA Cup meteen vervangen door José Mourinho.

Hij komt donderdagavond kijken naar Club Brugge-Manchester United, de heenwedstrijd van de 1/16 finale in de Europa League, op uitnodiging van Clubvoorzitter Bart Verhaeghe. En hij doet dat niet alleen. Van Gaal komt naar Brugge in het gezelschap van zijn echtgenote Truus en Cees Wijburg, ex-mediatrainer van Club Brugge. Philippe Clement, momenteel hoofdcoach van Club, kreeg als speler overigens ooit mediatraining van Wijburg.

Manchester United is een ex-club van Louis van Gaal (68), die in zijn rijke trainerscarrière ook nog AZ, Ajax, FC Barcelona, Nederland en Bayern München trainde.De Nederlander, die in de jaren zeventig nog voor Antwerp FC speelde, is intussen op rust en geniet van zijn vrije tijd. Hij woont dan wel afwisselend in Portugal, Zwitserland en het Nederlandse Noordwijk, maar toch onderhoudt hij nog altijd warme contacten met de traditieclub uit Manchester, waarmee hij in 2016 de FA Cup won. Nochtans werd hij daar na het winnen van de FA Cup meteen vervangen door José Mourinho. Hij komt donderdagavond kijken naar Club Brugge-Manchester United, de heenwedstrijd van de 1/16 finale in de Europa League, op uitnodiging van Clubvoorzitter Bart Verhaeghe. En hij doet dat niet alleen. Van Gaal komt naar Brugge in het gezelschap van zijn echtgenote Truus en Cees Wijburg, ex-mediatrainer van Club Brugge. Philippe Clement, momenteel hoofdcoach van Club, kreeg als speler overigens ooit mediatraining van Wijburg.