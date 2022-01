AA Gent-manager Michel Louwagie en Standard-voorzitter Bruno Venanzi stellen tijdelijk hun mandaat bij de Belgische voetbalbond (KBVB) ter beschikking. Dat heeft de Pro League maandag bevestigd. De twee moeten zich voor de rechtbank verantwoorden in het fraudeonderzoek in het Belgische voetbal. De Raad van Bestuur van de Pro League heeft verder ook het ontslag aanvaard van CEO Pierre François. François, die op post zou blijven tot de aanstelling van de nieuwe CEO, geeft nu zelf aan die weg vroeger te willen vrijmaken.

De Raad van Bestuur van de Pro League keurde ook unaniem het speciale mandaat dat op de Algemene Vergadering van 10 januari werd toegekend aan Wouter Vandenhaute en Vincent Mannaert goed.

Het federale parket maakte vorige week vrijdag bekend 56 mensen en een vennootschap voor de rechtbank te willen brengen in de zaak 'Propere Handen'. Ook de namen van Louwagie en Venanzi stonden op de lijst. De Pro League maakt aan de affaire geen woorden vuil, maar Michel Louwagie en Bruno Venanzi zetten dus op zijn minst tijdelijk een stap opzij door hun mandaat bij de KBVB ter beschikking te stellen. Ze zullen vanuit de Pro League vervangen worden door Sven Jaecques (Antwerp) en Alexandre Grosjean (Standard).

Ook de naam van Vincent Mannaert stond op de lijst van het federale parket, maar dat weerhoudt de CEO van Club Brugge er niet van om, samen met RSC Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute, een 'speciaal mandaat' binnen de Pro League te krijgen. "Met dit tijdelijke mandaat, dat tot 30 juni loopt, moeten zij mee de toekomst van het Belgische voetbal voorbereiden", klinkt het in een mededeling. 'In de eerste plaats moet het mandaat leiden tot een herstel van vertrouwen in ons voetbal, zowel intern als extern. De Pro League staat voor heftige maanden. Ze moet op zoek naar een nieuwe CEO én een nieuwe voorzitter, en moet de gesprekken met de overheid intensifiëren rond o.a. de veiligheid in de stadions, racismebestrijding, het omgaan met en de gevolgen van Covid, en de nieuwe (para)fiscale regels. Wouter zal daarbij de komende weken, met volle steun van Vincent, de trekkersrol opnemen in de externe relaties en communicatie van de League.'

De Raad van Bestuur van de Pro League keurde ook unaniem het speciale mandaat dat op de Algemene Vergadering van 10 januari werd toegekend aan Wouter Vandenhaute en Vincent Mannaert goed. Het federale parket maakte vorige week vrijdag bekend 56 mensen en een vennootschap voor de rechtbank te willen brengen in de zaak 'Propere Handen'. Ook de namen van Louwagie en Venanzi stonden op de lijst. De Pro League maakt aan de affaire geen woorden vuil, maar Michel Louwagie en Bruno Venanzi zetten dus op zijn minst tijdelijk een stap opzij door hun mandaat bij de KBVB ter beschikking te stellen. Ze zullen vanuit de Pro League vervangen worden door Sven Jaecques (Antwerp) en Alexandre Grosjean (Standard).Ook de naam van Vincent Mannaert stond op de lijst van het federale parket, maar dat weerhoudt de CEO van Club Brugge er niet van om, samen met RSC Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute, een 'speciaal mandaat' binnen de Pro League te krijgen. "Met dit tijdelijke mandaat, dat tot 30 juni loopt, moeten zij mee de toekomst van het Belgische voetbal voorbereiden", klinkt het in een mededeling. 'In de eerste plaats moet het mandaat leiden tot een herstel van vertrouwen in ons voetbal, zowel intern als extern. De Pro League staat voor heftige maanden. Ze moet op zoek naar een nieuwe CEO én een nieuwe voorzitter, en moet de gesprekken met de overheid intensifiëren rond o.a. de veiligheid in de stadions, racismebestrijding, het omgaan met en de gevolgen van Covid, en de nieuwe (para)fiscale regels. Wouter zal daarbij de komende weken, met volle steun van Vincent, de trekkersrol opnemen in de externe relaties en communicatie van de League.'