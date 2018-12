Lovre Kalinic ruilt AA Gent voor Engelse tweedeklasser Aston Villa

Doelman Lovre Kalinic ruilt AA Gent in de winterstop voor Aston Villa. Dat heeft de club uit de Championship, de Engelse tweede afdeling, bevestigd op zijn website.

De 28-jarige Kroatische international maakt op 1 januari, wanneer de transfermarkt opent, officieel de overstap naar de club uit Birmingham. Hij zette zijn handtekening onder een contract tot 2023.

'We zijn erg blij iemand aan te trekken met de ervaring en kwaliteit van Lovre', stelt coach Dean Smith. 'Hij is een fantastische doelman.'

Kalinic streek in januari 2017 neer in de Ghelamco Arena, AA Gent plukte hem weg bij Hajduk Split. Op dat moment was hij de duurste inkomende transfer van de Oost-Vlamingen. In totaal stond hij 79 wedstrijden tussen de palen bij de Buffalo's, 29 keer hield hij zijn netten schoon. Na een half seizoen in België werd de Kroaat al door de profvoetballers van de zestien 1A-clubs uitgeroepen tot Doelman van het Jaar, een jaar nadien kreeg hij die titel op het gala van de Gouden Schoen. Na het afscheid van Subasic is Kalinic sinds kort de nieuwe nummer één van vicewereldkampioen Kroatië.

'Lovre Kalinic zal in onze herinnering blijven als een keeper die onklopbaar was op hoge ballen en met - ondanks zijn lengte - schitterende reflexen', zo klinkt het op de website van AA Gent. 'Hij hield in meer dan 30 procent van de wedstrijden een clean sheet, werd in zijn korte periode bij de Buffalo's twee keer verkozen tot Doelman van het Jaar en speelde als KAA Gent-speler op het hoogste podium door met Kroatië de WK-finale te behalen. De feiten spreken voor zich.'

Aston Villa speelt momenteel in de Championship, de Engelse tweede klasse. Het wil zo snel mogelijk terugkeren in de Premier League. Na 22 speeldagen zijn The Villans wel pas achtste in de Championship met 33 punten, op twaalf punten van leider Leeds. Als de club in de top zes eindigt, speelt het de eindronde voor een Premier League-ticket.