Luc Devroe: from hero to zero

Makelaars weten niet ze moeten contacteren. Michael Verschueren? Marc Coucke? Of toch maar Devroe? Om zeker te zijn dat de informatie bij de juiste persoon geraakt, spreken sommige makelaars de drie protagonisten aan. Geen ideale situatie met de de wintermercato die in aantocht is.

Dat net Devroe hoofdscout wordt, is ironisch. Met de komst van Devroe dachten de mensen van de scoutingcel dat er in tegenstelling tot de periode onder Herman Van Holsbeeck weer een beroep op hen zou gedaan worden. Devroe liet het contract ontbinden van een scout die weigerde om zich elke morgen op Neerpede te melden voor een normale werkdag, maar voor de rest negeerde hij de scoutingcel volledig.

Devroe is een zelfverklaarde einzelgänger. Zelfs zijn persoonlijke secretaresse Katharina Viaene, die na haar ontslag werk vond bij Antwerp, wist soms niet waar haar baas mee bezig was of waar hij rondhing. 'Devroe is een harde werker, dat zal niemand ontkennen, maar hij kijkt naar niemand om', klinkt het op Neerpede. 'Hij is geen teamspeler.'

Met de invoering van een transfercomité, waarin onder andere de nieuwe sportief directeur, de hoofdscout en de trainer zullen zetelen, wil Michael Verschueren een herhaling van de afgelopen maanden vermijden. In de winter hield Hein Vanhaezebrouck eigenhandig de transfer van de Pool Jakub Swierczok, een aanvaller van Zaglebie Lubin, tegen. Afgelopen zomer werden Antonio Milic en Knowledge Musona aan de staf opgedrongen, terwijl ze van de scouting een negatief oordeel hadden gekregen. In de toekomst zal een persoon geen beslissingsmacht of vetorecht meer hebben.