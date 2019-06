De gewezen sportief directeur van Anderlecht en Club Brugge wordt partner van Patrick De Koster, de makelaar van Kevin De Bruyne.

Een paar weken geleden wist hij nog niet welke richting hij uit zou gaan, Luc Devroe (53), half januari nog aan de kant geschoven bij Anderlecht, dat hem iets meer dan een jaar geleden weghaalde bij KV Oostende.

Devroe volgde toen met een paar maanden vertraging Marc Coucke naar Anderlecht en volgde daar Herman Van Holsbeeck op. Een gelukkig huwelijk werd dat nooit. Anderlecht kende een moeilijke transferzomer met veel sterk bekritiseerde aankopen die door de mand vielen, gevolgd door mindere sportieve resultaten. Het rommelde, Hein Vanhaezebrouck verdween en half januari was dat ook het lot van Devroe. Frank Arnesen werd zijn opvolger.

Meester in het onderhandelen

Devroe dacht de voorbije maanden na over zijn toekomst. De gewezen doelman van Club Brugge was al aan de slag bij de West-Vlamingen als sportief directeur, en werkte in die rol ook al voor Roeselare en KV Oostende. Nog eens bij een ploeg aan de slag gaan was een optie, maar bij Devroe leefde de idee dat hij alles daar al wel een keer had gezien.

Een alternatief was om zich aan de andere kant van de barrière te begeven, en spelers te gaan vertegenwoordigen in hun onderhandelingen met clubs. Onderhandelen kan hij als geen ander, een netwerk heeft hij. De vraag was alleen: ging hij voor eigen rekening rijden, of sloot hij zich aan bij een bestaand agentschap?

De voorbije weken trok Devroe naar Senegal om daar na te denken. Hij deed dat in het gezelschap van Patrick De Koster, al jarenlang een vriend. Met De Koster tastte hij alle scenario's af en de twee besloten met elkaar in zee te gaan.