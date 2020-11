Luc Nilis zal een aantal weken de A-kern van RSC Anderlecht volgen en zijn expertise delen. Dat heeft RSCA vrijdag gemeld. De ondertussen 53-jarige ex-spits maakte tussen 1986 en 1994 het mooie weer bij paars-wit.

"Luc komt vanaf maandag 30 november vrijblijvend kennismaken met de coaches en een blik werpen op de sportieve werking van RSC Anderlecht", klinkt het in een mededeling.

Anderlecht staat na dertien speeldagen op de zevende plaats in de Jupiler Pro League. Het team van coach Vincent Kompany ontvangt dit weekend in een kraker Standard.

Légende du club Luc Nilis invité à Neerpede. Luc komt enkele weken de sportieve werking van RSCA volgen.



