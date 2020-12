Elf dagen nadat de onderhandelingen met zijn ex-club Anderlecht afsprongen, heeft Luc Nilis bij Jordanië een nieuwe job gevonden. Hij wordt er assistent van Vital Borkelmans, die sinds september 2018 bondscoach is van de Jordaanse nationale ploeg. Dat meldt Sporza dinsdag.

Nilis en Borkelmans speelden samen voor de Rode Duivels. Ze traden aan op onder meer de WK's van 1994 en 1998.

De 53-jarige Nilis was recent twee weken in Neerpede als spitsentrainer 'op stage' bij de A-kern van RSC Anderlecht. Maar de voormalige topspits en paars-wit kwamen niet tot een akkoord. 'Na een unaniem positieve evaluatie van zijn verblijf deden we een concreet voorstel en zochten we een akkoord om Luc langer bij ons te houden. De financiële verwachtingen en de inspanningen die de club op dit moment kon doen, bleken daarbij spijtig genoeg te ver uiteen te liggen', zo verklaarde Karel Van Eetvelt, CEO van RSC Anderlecht.

De voorbije jaren was Nilis als spitsentrainer actief bij PSV, VVV en het Turkse Ankaragücü.

Nilis en Borkelmans speelden samen voor de Rode Duivels. Ze traden aan op onder meer de WK's van 1994 en 1998. De 53-jarige Nilis was recent twee weken in Neerpede als spitsentrainer 'op stage' bij de A-kern van RSC Anderlecht. Maar de voormalige topspits en paars-wit kwamen niet tot een akkoord. 'Na een unaniem positieve evaluatie van zijn verblijf deden we een concreet voorstel en zochten we een akkoord om Luc langer bij ons te houden. De financiële verwachtingen en de inspanningen die de club op dit moment kon doen, bleken daarbij spijtig genoeg te ver uiteen te liggen', zo verklaarde Karel Van Eetvelt, CEO van RSC Anderlecht. De voorbije jaren was Nilis als spitsentrainer actief bij PSV, VVV en het Turkse Ankaragücü.