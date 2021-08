De voormalige topspits Luc Nilis (54) gaat voor het eerst als hoofdcoach aan de slag bij de Limburgse fusieclub SV Belisia. Dat heeft de club die komend seizoen in de tweede afdeling VV B aantreedt zondag bekendgemaakt.

Nilis oefende na het beëindigen van zijn spelerscarrière vooral de functies van spitsentrainer en assistent uit, bij PSV, Kasimpasa, Gençlerbirligi, KSK Hasselt, VVV-Venlo en Ankaragücü. Eind vorig jaar was de voormalige Rode Duivel (56 caps) met fluwelen traptechniek twee weken op stage als spitsentrainer bij Anderlecht, maar tot een akkoord kwam het niet. Nadien stond hij Vital Borkelmans nog bij als assistent bij de nationale ploeg van Jordanië.

Luc Nilis was tussen 1986 en 1994 als spits aan de slag bij Anderlecht. Hij won met paars-wit vier landstitels en drie bekers. Nadien volgde nog een succesvolle periode bij PSV (1994-2000), waarna hij zijn carrière op een dramatische wijze moest afsluiten bij Aston Villa met een open botbreuk in het onderbeen.

