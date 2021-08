Na twee speeldagen staatv KV Kortrijk aan kop van het klassement. Sport/Voetbalmagazine ging spreken met coach Luka Elsner. Daarin ging het ook over het niveau van de Jupiler Pro League. Een voorsmaakje.

Bent u verrast over het niveau van de Belgische eerste klasse?

Elsner: 'Nee, ik wist dat deze competitie qua niveau net onder dat van de top vijf zit, niet voor niets maken zoveel voetballers uit 1A de overstap naar een topcompetitie met succes. Dit is een aantrekkelijke competitie. Een studie wees uit dat de Belgische competitie op het vlak van intensiteit de vierde is ter wereld. De verscheidenheid van verschillende invloeden uit de ganse wereld, zowel naast als op het veld, is een enorme troef voor het Belgisch voetbal maar maakt het ook niet gemakkelijk werken. Je hebt hier niet één dominerende speelstijl, Zelden ontmoet je hier drie ploegen na elkaar die op dezelfde manier spelen.'

Wat mist de Belgische competitie nog?

Elsner: 'Een beetje sportieve stabiliteit zou de Belgische clubs toelaten Europees beter te presteren. Anderlecht is nu weer Nmecha en Sambi Lokonga kwijt, toch twee sterkhouders. Goeie jonge spelers vertrekken hier erg jong; het is een competitie die gemakkelijk geplunderd wordt omdat de prijzen hier nog zo laag zijn.'

Vindt u het gemakkelijk werken bij een club waar het sportieve ondergeschikt is aan de financiële balans?

Elsner: 'Hoe lang is Kossounou bij Club Brugge gebleven? Sommige clubs kunnen de toekomst iets rustiger voorbereiden. Bij Kortrijk werken we meer in de noodzaak. Kortrijk kan niet plannen om een groot talent als Pape Guèye over zes maanden te verkopen. Als hier morgen iemand met een grote enveloppe staat, is hij overmorgen weg en moet ik als trainer maar een oplossing vinden. Een financieel meer stabiele club kan inplannen om een talent nog zes maanden te houden, bij ons kan iedereen van de ene op de andere dag weg zijn.'

Is dat niet moeilijk werken, met spelers die hier vandaag aankomen terwijl ze gisteren niet eens de naam van de club kenden, en die denken dat ze morgen al bij een grotere buitenlandse club zitten?

Elsner: 'Je mag tegelijk persoonlijke ambities koesteren, maar je moet ook beseffen dat je, om die te realiseren, een ploeg rondom je nodig hebt. De speler die beseft dat hij anderen nodig heeft om zijn ambities te realiseren, zal slagen. Degene die alleen aan zijn eigen belang denkt, haalt het niet. Daarom is teambuilding en cohesie zo belangrijk, ook als je overtuigd bent dat je hier over zes maanden alweer weg bent. Daarom wil ik dat spelers zich hier helemaal integreren, ook in het sociale leven rondom de club.'

Lees het volledige interview met de coach van KV Kortrijk in Sport/Voetbalmagazine van 4 augustus of in onze Plus-zone.

