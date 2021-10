Luka Elsner is de nieuwe trainer van Standard, hij volgt er de ontslagen Mbaye Leye op. De Sloveen komt over van KV Kortrijk, waar hij zijn contract eenzijdig verbrak.

Beide clubs bevestigen het respectievelijke nieuws.

Elsner debuteert na de interlandbreak met een thuismatch op 16 oktober tegen OHL.

KV Kortrijk

'KV Kortrijk werd woensdagavond laat door Luka Elsner op de hoogte gebracht van het feit dat hij eenzijdig zijn arbeidsovereenkomst met de club verbreekt.

Wie hem zal opvolgen bij Kortrijk, is nog niet bekend. De Kerels lieten weten 'meteen werk te maken van de aanstelling van een nieuwe hoofdcoach'.

De 39-jarige Elsner was sinds eind januari aan de slag in het Guldensporenstadion. Daarvoor trainde hij het Franse Amiens en deed een eerste ervaring in België op als coach van Union. Met de Brusselse traditieclub bereikte de oud-verdediger in 2019 de halve finale van de beker.

Standard

'Vandaag is Luka zeer enthousiast om de challenge bij onze club aan te gaan', laat Standard weten.

De Sloveen krijgt als rechterstand William Still (28) naast zich. Die deed na een eerdere passage in de staf van de Rouches tijdens het seizoen 2015-2016, ervaring op bij Lierse, Beerschot en Stade Reims.



📝 NEWS | 𝗟𝘂𝗸𝗮 𝗘𝗹𝘀𝗻𝗲𝗿 nouveau T1 des Rouches – 𝗪𝗶𝗹𝗹 𝗦𝘁𝗶𝗹𝗹 adjoint 👉 https://t.co/BuNzUjNZMr 🔴⚪



📝 NEWS | 𝗟𝘂𝗸𝗮 𝗘𝗹𝘀𝗻𝗲𝗿 nieuwe T1 van de Rouches – 𝗪𝗶𝗹𝗹 𝗦𝘁𝗶𝗹𝗹 assistent

Standard besliste maandag Mbaye Leye aan de deur te zetten, enkele dagen na het 3-1 verlies bij KV Mechelen. Met 13 op 30 prijken de Luikenaars op een teleurstellende twaalfde plaats in het klassement. Ook assistenten Patrick Asselman (T2) en Eric Deflandre (T3) kregen de bons.

