Hij is dé revelatie bij Anderlecht en wordt zelfs al een van de beste spitsen van de Belgische competitie genoemd. Sport/Voetbalmagazine ging spreken met Lukas Nmecha. Een voorsmaakje.

In de zomer kwam je hier aan als een twijfelgeval en nu word je beschouwd als een van de beste aanvallers van de competitie. Je speelt met zoveel vertrouwen dat je tegen Oostende zelfs met een panenka scoorde.

Lukas Nmecha: 'Ik had het dit seizoen een keer eerder gedaan in een EK-kwalificatiewedstrijd met de U21 van Duitsland. Bij Anderlecht had ik al mijn strafschoppen op dezelfde manier getrapt - hard en laag - en tegen Oostende wilde ik vermijden dat de doelman daarop zou anticiperen. Maar ik speelde op dat moment met zoveel vertrouwen dat ik ook puur op mijn gevoel ben afgegaan.'

Wat was je persoonlijke doelstelling toen je in de zomer voor Anderlecht tekende?

Nmecha: 'Ik had de ambities om in de helft van de wedstrijden te scoren. Ik lig dus op koers, maar ik wil nog beter doen. Hoeveel spelers hebben meer gescoord dan ik? Vier, vijf, misschien zes spelers? Mijn concurrenten pushen mij om nog meer te scoren en uiteraard denk ik ook aan de titel van topschutter. Maar de jongens die boven mij staan, hebben er al minstens een jaar opzitten in België en dat speelt in mijn nadeel.'

Maak eens een balans op van je eerste seizoenshelft bij Anderlecht. Met tien doelpunten in zestien wedstrijden doe je het redelijk goed. Maar je hebt ook een aantal grote kansen gemist zoals die op Charleroi bij 0-0.

Nmecha ( blaast): 'De doelman kwam supersnel uit. Achteraf gezien had ik hem moeten omspelen. Mocht ik opnieuw in dezelfde positie komen, dan zal mijn brein erop afgesteld zijn... Je mag ook niet vergeten dat ik een periode van twee jaar heb gekend waarin ik niet veel speelde en amper kansen kreeg om te scoren. Ik moet dus leren omgaan met deze nieuwe situatie.'

In dit Anderlecht ben je de enige aanvaller die in staat is om elke wedstrijd te scoren. Ben je je bewust van de druk die op jouw schouders ligt?

Nmecha: 'Ik ervaar het als iets positiefs. Deze druk is veel aangenamer dan wat ik de voorbije jaren heb meegemaakt.'

Je hebt voor vijf verschillende clubs gespeeld de voorbije jaren. Je bent het levende bewijs dat voetballers een nomadenbestaan hebben en dat alles in een handomdraai kan veranderen.

Nmecha: 'Na dit seizoen wil ik niet meer uitgeleend worden. Ik wil een, twee, drie of zelfs vier jaar bij dezelfde club blijven. Een verlengd verblijf bij Anderlecht sluit ik ook niet uit. Telkens verhuizen en wennen aan een nieuwe omgeving is lastig. Zelfs de beste voetballers ter wereld hebben een aanpassingsperiode nodig. Ik herinner mij het eerste seizoen van Bernardo Silva bij City - dat was niet de speler die hij nu is. Bij Anderlecht ben ik voor de vijfde keer aan mijn eerste seizoen begonnen. Het wordt tijd dat ik mij settel.'

Na dit seizoen lig je nog een jaar onder contract bij Manchester City. Dit seizoen kan dus doorslaggevend zijn voor je carrière?

Nmecha: 'Daar ben ik ook honderd procent van overtuigd. Het gaat nu goed met mij en Anderlecht. En hoe beter ik presteer, hoe sterker mijn onderhandelingspositie zal zijn. Ik zal dan voor het eerst zelf al mijn opties kunnen afwegen.'

Lees het volledige interview met de goaltjesdief van Anderlecht in Sport/Voetbalmagazine van 13 januari of in onze Plus-zone.

