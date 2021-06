Alle inspanningen ten spijt voor Anderlecht keert goudhaantje Lukas Nmecha niet terug naar Neerpede. Volgens Het Laatste Nieuws zou een Duitse club gaan lopen met de spits.

Wat toch al even in de lucht hing, is nu ook officieel gemaakt: Lukas Nmecha bleek dan toch onhoudbaar voor Anderlecht en verlaat de Jupiler Pro League. Na een uitstekend seizoen en een knap EK voor beloften, waarin Duitsland als winnaar uitkwam, kiest Nmecha nu voor een nieuwe uitdaging. Het Laatste Nieuws kreeg een statement van de entourage van de Duitse spits. 'Ik voel veel liefde voor Anderlecht', aldus Nmecha. 'Ik heb heel veel respect voor Vincent Kompany, het management en de technische staf, maar het is beter om elders mijn carrière te vervolgen. Ik wil de club bedanken voor alle kansen. Ook aan de fans wil ik "thank you" zeggen. Het is moeilijk om Anderlecht te verlaten, maar ik zal de club blijven volgen en wens iedereen veel succes. Anderlecht zit voor eeuwig in mijn hart.'Volgens de krant zou Nmecha nu kiezen voor een Duitse club, maar het is nog onduidelijk welke dat zal worden.