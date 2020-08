Elke week laten we hier een persoonlijkheid uit de sportwereld aan het woord. Deze week: Johan Vande Lanotte, minister van staat, als advocaat werkzaam voor het bureau van Walter Van Steenbrugge en drijvende kracht bij BC Oostende over de coronamaatregelen in de sport.

Het coronavirus houdt ons in zijn greep. In het begin overviel het ons. Dus was een algemene, krachtdadige reactie de enige oplossing.

We zijn nu vijf maanden verder. Het virus zal nog lang aanhouden. We zullen er dus met meer precisie en goed afgewogen mee moeten omgaan. Dat betekent ook dat de overheid moet aanvaarden dat ze niet alwetend is. Om de komende maanden te overbruggen (overleven?) moet er aandachtig naar verantwoordelijke mensen geluisterd worden en moeten er oplossingen komen die vijf, zes maanden of langer kunnen aanhouden.

We zijn ver van zo'n scenario. Op het strand van Oostende mogen er 10.000 mensen komen, omdat op die manier de afstandsregel van 1,5 meter wordt gerespecteerd. Akkoord. In een voetbalstadion met een capaciteit van 30.000 toeschouwers, mogen er, naargelang de provincie, slechts 100 of 0 mensen binnen. Niet akkoord. Men mag naar de cinema mits het dragen van een mondmasker en het respecteren van de afstandsregel. Akkoord. In cafés en restaurants zijn mensen welkom mits voldaan wordt aan enkele veiligheidsvoorwaarden. Akkoord. Maar, naargelang de provincie, mogen er bij muziekoptredens of bij indoor sportevenementen 100 of 0 mensen binnen. Niet akkoord.

Waarom niet akkoord? Omdat er sprake is van willekeur. Het is inderdaad aanvaardbaar, zelfs noodzakelijk, dat bij ieder indoor of outdoor evenement duidelijke doelstellingen en dus ook beperkingen worden opgelegd. Vraag aan de organisatoren van al die culturele en sportieve evenementen om een protocol uit te werken, stel duidelijke doelstellingen voorop (1,5 meter afstand, mondmasker- en aanmeldingsplicht, temperatuurcontrole,...). Geef die culturele of sportieve organisatoren de mogelijkheid zelf een voorstel uit te werken. Zij hebben terreinkennis. Maak hen verantwoordelijk, maar aanvaard ook hun verantwoordelijkheid. Als ze falen, zoals de centrale beslissers deden toen ze de open bubbel van 15 personen aankondigden, zeg dan het vertrouwen op, zoals we niet deden tegenover de centrale beslissers. Maak de culturele en sportieve organisatoren verantwoordelijk. En als ze die verantwoordelijkheid opnemen: geef ze krediet.

Aan de culturele en sportieve verantwoordelijken: verenig u, ageer samen, werk in overleg met de experten, leg redelijke en controleerbare voorstellen op tafel. Alleen op die manier kunnen we deze crisis op een aanvaardbare manier doorkomen.

