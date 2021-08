In de derde voorronde van de Conference League neemt RSC Anderlecht het op tegen de vierde uit de Albanese competitie.

De troepen van Vincent Kompany zullen maar wat blij zijn dat ze eindelijk terug van de partij zijn op het Europese toneel. Om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Conference League moet paars-wit voorbij KF Laçi. Yari Verschaeren, Wesley Hoedt en Benito Raman zullen zich wel eens achter de oren hebben gekrabd bij het zien van hun tegenstander. Maar het verleden leert ons dat het bij Anderlecht al eens fout durft te gaan tegen nobele onbekenden. Remember BATE Borisov. KF Laçi eindigde vorig seizoen vierde in de Albanese Kategoria Superiore. Voldoende voor een plaats in de kwalificatierondes van het gloednieuwe Europese clubtoernooi. In die voorrondes schakelde Laçi eerder deze maand al het Montenegrijnse FK Podgorica en het Roemeense Universitatea Craiova uit. Voor de heenwedstrijd wijkt KF Laçi uit naar de Elbasan Arena, waar plaats is voor 12.800 supporters, meer dan het dubbele van de capaciteit van het eigen Laçistadion. Het merendeel van de spelers van de Albanese club is enkel vertrouwd met de lokale competitie en de totale marktwaarde wordt op een 4 miljoen euro geschat. Het team werd nog nooit landskampioen en buiten twee nationale bekers en een supercup is de prijzenkast behoorlijk leeg. Voor Anderlecht is de kwalificatie voor de groepsfase van de Conference League een must. Daarvoor moet paars-wit eerst voorbij KF Laçi (wedstrijden op donderdag 5 en 12 augustus) en wacht er daarna in de play-offronde een ongetwijfeld zwaardere tegenstander (19 en 26 augustus). Door Djorven Verlinden