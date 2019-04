Maak kennis met Salvatore Curaba, de Don Quichot die strijdt tegen zwart geld in het amateurvoetbal

Pierre Danvoye Redacteur bij Sport/Voetbalmagazine

Hij komt uit La Louvière, is ex-voetballer en nu bedrijfsleider en clubvoorzitter. En hij is het nieuwe icoon van de strijd tegen zwart geld in het voetbal. 'Ik verdraag geen gesjoemel, ik zwijg daar niet over.'

Salvatore Curaba © BELGAIMAGE - LAURIE DIEFFEMBACQ