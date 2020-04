Zeven jaar nadat FC Brussels naar derde klasse zakte mag RWDM hopen op profvoetbal.

RWDM behaalde met glans zijn licentie voor 1B en maakt ondanks een zesde plaats in het klassement een waterkans om aan te treden op het tweede echelon. De Brusselaars zijn in de eerste plaats afhankelijk van wat er gebeurt met Seraing, dat vierde eindigde maar geen licentie kreeg. Er liggen twee bruikbare scenario's op tafel: opnieuw in de eerste amateurklasse voetballen of stijgen naar 1B en de plaats innemen van een club die naast zijn licentie greep. De derde optie, die weinig realistisch lijkt, is een rechtstreekse transfer naar 1A. Op dit moment is het officiële discours van RWDM dat ze zich focussen op een derde opeenvolgende seizoen in eerste amateur. Door de financiële recessie die er zit aan te komen, zou het management in dat geval zelfs geneigd zijn om het budget te reduceren. Tegelijk maakt de club zich ook klaar voor een eventuele promotie naar 1B. Met het televisiegeld, dat naar verluidt het dubbele bedraagt van het budget van RWDM, zou de kern stevig versterkt moeten worden.