KRC Genk heeft een overeenkomst met de Duitse club RB Leipzig over de toekomstige overgang van doelman Maarten Vandevoordt. De 20-jarige keeper blijft "tot nader order" bij Genk, zo melden de Limburgers, maar zal in de zomer van 2024 naar Leipzig verhuizen.

Vandevoordt is een jeugdproduct van Genk en kwam op zijn zestiende in de A-kern als eerste doelman. In september 2019 maakte hij zijn officiële debuut in de eerste ploeg, enkele maanden later werd hij met 17 jaar en 287 dagen zelfs de jongste doelman ooit in de Champions League. Intussen is Vandevoordt al twee seizoenen eerste doelman. Hij heeft 71 wedstrijden voor Genk op de teller.

"KRC Genk is bijzonder trots dat opnieuw een van onze natuurtalenten kan doorgroeien en kansen krijgt bij een Duitse topclub", klinkt het in een mededeling. "Maarten heeft bij ons een bijzonder traject afgelegd. Tegelijk zijn we blij dat hij zijn kwaliteiten nog twee seizoenen ten dienste kan stellen van onze club."

