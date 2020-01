Maarten Vandevoordt, de beloftevolle keeper van KRC Genk, heeft op training een elleboogblessure opgelopen en is mogelijk out voor de rest van het seizoen.

Hij draaide sinds enkele maanden mee in het A-team en leek vertrokken voor een lange periode in het doel van KRC Genk. De 17-jarige doelman van Genk, Maarten Vandevoordt, werd zelfs de jongste keeper ooit in de Champions League toen hij zijn opwachting mocht maken in het laatste duel tegen Napoli.

Maar op training heeft Vandevoordt zich geblesseerd aan de elleboog. Volgens de club is een operatie noodzakelijk en zou de keeper voor meerdere maanden out zijn, misschien zit zijn seizoen er zelfs op, klinkt het op de site.

Voor KRC Genk is dit slecht nieuws. Met Danny Vukovic en ook Tobe Leysen lagen er al twee keepers in de lappenmand. Nu ook Vandevoordt out is, heeft de kampioen enkel nog Gaëtan Coucke in zijn rangen. Een nieuwe keeper kan dus wel prioritair zijn voor Genk deze wintermercato.

