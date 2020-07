Maarten Vandevoordt, doelman van KRC Genk, heeft positief getest op het nieuwe coronavirus. De club plaatst hem zeven dagen in quarantaine.

'Bij de coronatesten die in het kader van het protocol van de Pro League zijn afgenomen, bleek dat het staal van Maarten Vandevoordt positief was. Alle andere spelers en stafleden hebben negatief getest', laat Genk donderdag weten. 'Onze doelman werd onmiddellijk uit de groep gehaald en gaat zeven dagen in quarantaine. Het oefenkamp in Zeeland gaat verder door zoals gepland.'

De achttienjarige Vandevoordt kreeg vorig seizoen zijn kans in het Genkse doel na het opzijschuiven van Gaetan Coucke, die de geblesseerde Danny Vukovic had vervangen. Hij speelde zeven wedstrijden in de hoofdmacht maar viel dan uit met een elleboogblessure. Als vervanger haalde Genk Thomas Didillon. Bij Genk testte eerder ook de Nigeriaanse spits Paul Onuachu positief.

