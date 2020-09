Na eerder Dejan Veljkovic, Mogi Bayat en Christophe Henrotay was het vorige week de beurt aan Patrick De Koster om in de cel te belanden. En KV Oostende startte een gerechtelijke procedure tegen Luc Devroe. Wie is de volgende?

Nog geen twee jaar na operatie Propere Handen lijkt er een tweede golf aan te komen, sommigen spreken zelfs van een tsunami. Vooral de arrestatie vorige week van Patrick De Koster, de makelaar van Kevin De Bruyne, viel op.

Drie rechercheurs doken in de vroege ochtend op aan de villa van Patrick De Koster in Vlezenbeek, een gemeente in de Vlaamse rand rond Brussel. De modus operandi van de drie mannen was wel volledig anders dan de commandoaanval op de woning van Mogi Bayat bij de lancering van operatie Propere Handen in 2018. De toon was deze keer vriendschappelijk en er was sprake van een constructieve sfeer.

Familiebedrijf

J&S International Football Management, het geesteskind van Patrick De Koster, beantwoordt aan alle criteria van een familiebedrijf. Echtgenote Pascale Verhaeghe en dochter Joyce De Koster staan er op de loonlijst. Net als Rudi De Koster, de tweelingbroer van de baas. Patrick De Koster beheert zijn zaak vanuit het familiehuis en heeft ook een bureau in Knokke.

Aangezien de speurders eveneens het kantoor aan de kust wilden doorzoeken, kwam ook Luc Devroe plots in beeld. Voor Devroe, medewerker van J&S International Football Management, die gedomicilieerd is in Knokke, zat er niets anders op dan de onderzoekers binnen te laten en hen enkele bewijsstukken over te dragen. Zonder verdere vragen te moeten beantwoorden sloeg Devroe de deur van zijn woonst dicht. 'Alles verliep op een serene manier', bevestigt een vriend van de familie De Koster.

'Niets aan de hand'

Voor De Koster was de kous daarmee niet af. De Brusselaar werd voor verhoor meegenomen en onder aanhoudingsbevel geplaatst. Via zijn advocaten liet hij aan zijn personeel weten dat het business as usual is. Een paar uur later rondde J&S International Football Management zelfs twee deals af: Amine Khammas verliet Genk voor Waasland-Beveren en Ahmed Touba kreeg een definitieve transfer van Club Brugge naar RKC Waalwijk.

Volgens een medewerker van J&S is er dan ook niets aan de hand: 'Ons bedrijf heeft de laatste twee jaar dertien controles ondergaan van de fiscus en van btw-controleurs. Wel, er werd ons nooit iets aangewreven.'

Het zou best kunnen dat het gerecht nu de kleine garnalen genre De Koster aanpakt om meer te weten te komen over de kanjers uit het milieu, zoals Christophe Henrotay en Didier Frenay. Het zou alleszins niet de eerste keer zijn dat het gerecht die strategie toepast.

