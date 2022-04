Tussen april 2021 en maart 2022 werd er door de profclubs in de Jupiler Pro League en 1B Pro League een totaalbedrag van 32,3 miljoen euro betaald aan tussenpersonen voor transfers, het laagste bedrag sinds 2017 (24,7 miljoen euro), zo berekenden de Franstalige kranten Le Soir en Sudinfo maandag op basis van een rapport van de Belgische voetbalbond.

Het record werd in maart 2019 bereikt. In de twaalf maanden voordien werd er toen 48,6 miljoen euro aan makelaarsbijdragen betaald. Een jaar later zakte dat bedrag reeds naar 46,1 miljoen euro, vorig jaar kwamen de profclubs op 37,9 miljoen euro uit. Op zich niet verwonderlijk, want vanwege de coronacrisis waren er minder transfers en kozen clubs vaak voor uitleenbeurten. Op het vlak van makelaarsbijdragen blijft Anderlecht op nummer één staan, met 4,3 miljoen euro het voorbije jaar.

