Zaterdagavond ontvangt KV Oostende Club Brugge voor hun wedstrijd van het seizoen. Ook voor Makhtar Gueye is de wedstrijd belangrijk, al is het maar omdat hij opnieuw aan scoren wil toekomen. 'Eén goal en ik ben opnieuw vertrokken', vertelt hij bij de Krant van West-Vlaanderen.

Makhtar Gueye leek dit seizoen opnieuw een boerenjaar te kennen. Na 15 speeldagen stond de teller alweer op 11 doelpunten, maar toen verdween de topscorer van KVO helemaal uit beeld. Letterlijk.

Meteen na het vertrek van Alexander Blessin zette zijn opvolger ad interim, de eerdere T2 Markus Pflanz, Gueye op de bank. Waar hij met een zuur gezicht zes matchen zou blijven zitten, hij mocht nog maar sporadisch invallen. Terwijl zijn team in die zes matchen weliswaar vijf punten pakte, maar slechts vier keer kon scoren (waarbij twee vrijschopgoals van D'Arpino), hij begreep er geen fluit van.

Of toch: op het einde van vorig seizoen, half mei, was er na de zware thuisnederlaag tegen Gent (1-4) in play-off 2 een heftig conflict geweest tussen Gueye en Pflanz. De twee stonden neus aan neus. De uitleg van Pflanz: 'Iedereen moet hard werken.'

De uitleg van Gueye: 'Tja, dat was zijn uitleg. Het is in elk geval nooit expliciet gezegd geweest dat het incident was blijven hangen. Als je het Markus zou vragen zou hij zeggen: neen, dat was de reden niet. Maar dat was het wel, ik denk dat iedereen dat weet. Voor mij speelde dat incident niet meer, maar hij had mij blijkbaar niet nodig. Terwijl de ploeg mij wel nodig had.'

'Ik vind dat hij de hele ploeg strafte door mij niet meer op te stellen. (zucht) Misschien wilde hij mij kwaad krijgen. Maar ik ben rustig gebleven en ben hard blijven. C'est le football, zeker? Maar het was lastig, op de bank zitten, pour rien. Alleen maar door des conneries van vorig jaar.'

Ondertussen moet Gueye wel opnieuw beginnen scoren. 'Eén goal en ik ben weer vertrokken, ik weet zeker dat er dan nog meer zullen volgen. Misschien al tegen Club Brugge. (nadenkend) Het moest dit jaar mijn seizoen worden. Vooraf zei ik dat ik 15 goals zou maken. Nog vier goals in vier matchen, dat kan misschien nog. Maar ik had nu al op 15 kunnen staan, dan had ik op 20 doelpunten kunnen mikken.'

