Vorig seizoen 13 goals en nu al na 4 in 3 wedstrijden. Makhtar Gueye is met andere woorden dé spits van KV Oostende. Sport/Voetbalmagazine ging spreken met de 23-jarige Senegalees. Een voorsmaakje.

Hoe reageerde je toen je voor het eerst over Oostende hoorde?

Makhtar Gueye: 'Ik kijk bijna nooit naar voetbal op tv. Over de Belgische competitie wist ik dan ook totaal niets. Van Oostende had ik nog nooit gehoord. Mijn mana ger lichtte alles toe en ik vond het een tof project. Ik zou zelfs in Shanghai gaan voetballen als ze me daar een mooi project voorstellen. Bij wijze van spreken, hé (lachje). De stad Oostende vond ik meteen aangenaam. Het lijkt hier een beetje op waar ik woonde in Senegal, in de buurt van Dakar. Daar was de kust ook vlakbij.'

Een spits kan ook meer uitblinken in België dan in de Ligue 1 of de Ligue 2, waar er meer gesloten gevoetbald wordt, niet?

Gueye: 'Samengevat is de Ligue 1 tactischer, de Ligue 2 tactisch en fysiek en hier 100 procent fysiek. Vind je dat er hier meer open gevoetbald wordt? Toch niet met mij dan. Verdedigers geven mij nul vrijheid. Elke week voer ik oorlog met hen.'

Zijn er verdedigers tegen wie je echt niet graag speelt?

Gueye: 'Ik durf te zeggen dat ik met alle verdedigers de strijd aanga. Er is er geen enkele die mij moe maakt. Ik ben van niemand bang.'

Tegen december wil ik aan tien goals zitten, daarna zie ik wel hoe ver ik geraak.' Makhtar Gueye

Je mikte op tien tot vijftien doelpunten vorig seizoen. Je kwam uit op dertien. Waar leg je de lat voor deze campagne?

Gueye: 'Op het einde van het seizoen sukkelde ik met wat fysieke ongemakken. Anders was ik toen misschien al op meer uitgekomen. Nu wil ik in december aan tien goals geraken. Daarna zal ik bekijken of ik voor vijftien of twintig moet gaan. God zal dat beslissen.'

En jij toch ook een beetje, niet?

Gueye: 'Mmm, ja.'

Heb je na het vertrek van Sakala en Hjulsager het gevoel dat er meer verantwoordelijkheid op jouw schouders komt te liggen?

Gueye: 'Mochten zij gebleven zijn, dan zou dat vuurwerk gegeven hebben. Maar goed, zo gaat dat in het voetbal. Op een dag zal ik hier ook vertrekken. We beschikken nu over Thierry Ambrose en Kenny Rocha, die ook zeer sterk zijn. Tussen Rocha en mij moet het klikken, want we kennen elkaar heel goed. We ontmoetten elkaar bij Saint-Étienne, waar we altijd samen waren en achteraf kwamen we elkaar opnieuw tegen bij Nancy.'

Is het gemakkelijk voor een Afrikaanse voetballer om onder een Duitse coach te werken?

Gueye: 'Soms geeft het wel eens vonken. Ik vind ook dat er hier overdreven wordt met boetes. Als je een minuut te laat komt of je laat een hesje of een bal op het trainingsveld liggen, dan passeer je al langs de kassa. Ik heb al veel boetes gekregen. Wij hebben in Afrika de gewoonte om cool te blijven, weet je. Als je niet onmiddellijk betaalt, verdubbelt de boete boven dien. Vorig seizoen heb ik twee keer 1300 euro neergeteld. Mijn rode kaart kostte me maar 300 euro.'

Lees het volledige interview met de spits van KV Oostende deze week in Sport/Voetbalmagazine.

