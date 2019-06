Malinwa-sterkhouder Nikola Storm: 'Voorbereiding aangevat met gedachte dat het in 1A is'

Matthias Stockmans Redacteur van Sport/Voetbalmagazine en Knack Focus.

Na een ware triomftocht - op het veld althans - in de voorbije maanden, startte KV Mechelen de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Maar of dat eentje in 1A of in 1B wordt, wisten de spelers bij aanvang nog steeds niet. Als het verdict negatief uitvalt, dreigt een exodus.

Nikola Storm: 'Wij hebben de voorbereiding aangevat met de gedachte dat het in 1A is.' © BELGAIMAGE