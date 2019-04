'Sportief en privé mijn beste jaren als profvoetballer', windt Wouter Vrancken er geen doekjes om. Daarmee doelt hij op de twee seizoenen, tussen 2004 en 2006, dat hij de kleuren van KAA Gent verdedigde. De ploeg die hij woensdag als coach van YR KV Mechelen de bekerwinst probeert af te snoepen.

Als coach van KV Mechelen beleeft Wouter Vrancken (40) een fantastisch debuutseizoen: na drie speeldagen in de Proximus League nam hij over van de ontslagen Dennis van Wijk en ondanks tumultueuze passages vanwege de vermeende betrokkenheid van Malinwa in het voetbalschandaal Propere Handen werd promotie naar 1A afgedwongen met knap combinatievoetbal. En passant werden ook onder andere Lokeren, Antwerp, Kortrijk en Union gewipt in de beker van België. Wat straks, op woensdag 1 mei omstreeks 16u30, mogelijk een eerste trofee sinds 1989 oplevert. Reden genoeg om te glunderen dus.

