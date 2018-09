Malmö FF: alles wat u moet weten over de tegenstander van KRC Genk

Tactiek

Een catastrofale competitiestart, met slechts vier zeges en een teleurstellende tiende plek, zorgde er midden juli voor dat Magnus Pehrssons werd doorgestuurd en vlak voor de CL-voorrondeduels werd vervangen door Uwe Rösler. De gewezen (Oost-)Duitse international kreeg een contract tot 2020 en begon meteen werk te maken van een betere omschakeling. Komt de ex-centrumspits over als rustig en aangenaam buiten het veld, eenmaal in de buurt van het veld staat hij constant onder stroom.

Onder zijn hoede evolueert Malmö FF veelal in een 4-4-2-systeem, met twee controlerende middenvelders. Een van die twee brekers kan de Deen Anders Christiansen zijn, die in januari dit jaar naar KAA Gent kwam maar in juli al terugkeerde naar de club waar hij in 2016 werd uitgeroepen tot beste middenvelder én speler van het jaar. Centraal achterin rechts is Lasse Nielsen ook iemand die nog uitkwam voor Buffalo's. Behrang Safari (ex-Anderlecht) geldt als doublure op de

Smaakmaker: Markus Rosenberg

Dat je scoren niet verleert, bewijst deze 35-jarige aanvaller nog wekelijks in de Allsvenskan. Markus Rosenberg verliet in februari 2014 West Bromwich Albion om terug te keren naar de club waar hij zich als vijfjarige aansloot. In 2014 en 2015 werd hij topschutter, dit seizoen zit de goaltjesdief ook alweer aan 9 goals en 3 assists in 18 competitieduels.