Slecht nieuws voor Manchester City. Na de 2-1 zege van zondag tegen Chelsea, moet de Engelse kampioen haar topschutter Aguëro enkele weken missen door peesblessure.

Sergio Agüero zal enkele wedstrijden niet beschikbaar zijn voor Manchester City. De Argentijnse aanvaller heeft een peesblessure. Dat heeft coach Pep Guardiola maandag bekendgemaakt op een persconferentie.

"Sergio zal enkele wedstrijden out zijn. Hoelang weet ik niet precies", liet Guardiola optekenen. "Sergio mist zeker de derby (op 7 december tegen Manchester United, nvdr.). We zullen hem missen. We hebben wat problemen gehad met blessures, maar in afwezigheid van Sergio hebben we Gabriel Jesus en Raheem Sterling die op zijn positie kunnen spelen."

Agüero werd zaterdag in de met 2-1 gewonnen topper tegen Chelsea na 77 minuten geblesseerd naar de kant gehaald. Hij was dit seizoen al goed voor 13 doelpunten in 16 wedstrijden.

Dinsdag (21u) ontvangt City Shakhtar Donetsk op de vijfde speeldag in Champions League-groep C. De Citizens, aan de leiding met 10 punten, plaatsen zich voor de achtste finales als ze gelijk spelen tegen de Oekraïners. Bij een zege zijn ze zeker van de groepswinst. Shakhtar en Dinamo Zagreb tellen 5 punten, Atalanta heeft 1 punt.