Bij het 120-jarige bestaan van voetbalclub KAA Gent kozen onze lezers Armand 'Mance' Seghers als beste keeper uit de geschiedenis van de Buffalo's. Een portret van 'Mance mé zijn klakke'.

Drie doelmannen van de Gantoise droegen ooit het shirt van de Rode Duivels: Albert De Raedt net voor Wereldoorlog II, Frédéric Herpoel begin deze eeuw en tussenin Mance Seghers (1926-2005). Hij verzamelde tussen 1952 en 1960 elf caps. Ook Matz Sels werd weleens opgeroepen voor de nationale ploeg, maar stond nooit tussen de palen.

Niet alleen geldt Mance als de beste keeper die KAA Gent ooit had, hij werd in 2000 ook door jong en oud uitgeroepen tot Buffalo van de Eeuw, voor Freddy Chaves. De middenvelder troefde hem dan weer net af in het aantal voor KAA Gent gespeelde seizoenen. Mance stond er zestien jaar onder de lat, goed voor in totaal 485 competitiematchen. Chaves voetbalde 17 jaar voor blauw-wit.

Zijn bijnaam was 'De Panter van Zelzate' of 'de Belgische Ricardo Zamora', een verwijzing naar de beste Spaanse keeper aller tijden. In zijn eerste interland op 25 december 1952 tegen Frankrijk maakte hij zo'n indruk dat de Franse sportkrant L'Equipe hem 's anderdaags 'Monsieur Colombes' noemde, naar het stadion waar Frankrijk toen zijn interlands afwerkte.

'Mance mé zijn klakke', zoals hij in de volksmond genoemd werd, verloor wel eens zijn pet, maar zelden de bal, met zijn grote kolenschoppen van handen. Handschoenen droeg hij niet, knielappen (die toen erg in waren) evenmin. Zijn beige trui die hij gans zijn carrière droeg, was niet eens een echte keeperstrui.

Mance was een spektakeldoelman die een save wel eens mooier maakte dan werkelijk nodig was. Naast het voetbal was hij, net als zijn vader, bierhandelaar in Zelzate. Een joviale man die nooit om een grap verlegen zat, maar nooit de publiciteit opzocht.

Hij was ook een bescheiden man. Voor de verkiezing van de Gouden Schoen 1959 eindigde hij tweede, op één punt van Liersespeler Lucien Olieslagers. Die dankte zijn overwinning aan de drie punten die hij van ... Mance Seghers kreeg. In die tijd mochten de spelers ook voor zichzelf stemmen, maar de Gentse doelman wilde dat niet doen omdat hij zichzelf bij voorbaat kansloos achtte. Had hij op zichzelf gestemd, dan had KAA Gent twee jaar na elkaar de Gouden Schoen gewonnen, één jaar na de winst van Roland Storme.

In de lente van 1965 nam hij afscheid, maar toen zijn opvolger, Luc Gezels, er niets van bakte, vroeg Gent aan Seghers om te depanneren. Hij deed dat met zo veel brio dat hij nog een gans seizoen in doel bleef staan.

