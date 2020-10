Het coronavirus heeft ook Club Brugge zwaar getroffen.

Doelman Simon Mignolet, verdediger Odilon Kossounou en aanvaller Michael Krmencik hebben een positieve test afgelegd. Ook CEO Vincent Mannaert testte positief. Dat heeft blauw-zwart zondag bekendgemaakt. Het viertal reist niet mee af naar Rusland.

Dinsdag om 18u55 spelen de troepen van Philippe Clement een uitmatch tegen Zenit Sint-Petersburg op de eerste speeldag in Champions League-groep F.

'Zaterdagochtend werd de volledige Brugse delegatie getest op covid-19 in het vooruitzicht van de Europese wedstrijd in en tegen Sint-Petersburg', zo luidt het op de website van de landskampioen. 'Internationals Simon Mignolet en Odilon Kossounou en aanvaller Michael Krmencik testten positief. Ook CEO Vincent Mannaert legde een positieve coronatest af. Afgelopen donderdag nog werd de volledige selectie getest via het Jupiler Pro League-protocol, toen testte iedereen nog negatief. Het viertal gaat met onmiddellijke ingang in quarantaine en reist dus niet mee af naar Rusland. Geen van allen vertonen symptomen.'

