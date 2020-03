De Brusselaar volgt bij de Buffalo's ex-speler Frédéric Dupré op als beloftentrainer.

Amper een paar dagen na zijn terugkeer in Brussel een goede maand geleden kreeg Manu Ferrera (61) al een telefoontje van algemeen manager Michel Louwagie, om scout te worden. Dat kon, want nadat hij als assistent van bondscoach Marc Wilmots bij Iran begin december vorig jaar werd doorgestuurd, zat de broer van Cisco en Emilio zonder werk. Tijdens de beloftenwedstrijd van KAA Gent tegen KV Mechelen op 9 maart zat Ferrera een eerste keer in de tribune. Helemaal alleen, maar goed observerend en niks noterend. Minzaam, zoals altijd, reageerde hij toen verschillende mensen hem na het 1-3-verlies aanklampten. Voor de tweede keer al keert Ferrera terug naar de Buffalo's. Tussen 1 juli 2008 en 20 februari 2014 fungeerde hij als assistent- trainer, nadien tot 5 januari 2019 in een rol van hoofd jeugdopleiding. Net voor zijn Iraans avontuur eind mei 2019 begeleidde hij al de beloften. Die kans krijgt hij nu opnieuw, doordat Frédéric Dupré (40) als T3 - naast Jess Thorup en Peter Balette - en beloftentrainer niet meer voldeed voor de clubleiding. De oud-verdediger had naast extrasportieve problemen vooral een té weinig aanmoedigende houding langs de zijlijn. Dat leidde tot aanhoudende klachten bij jeugdspelers, die bang waren om fouten te maken, en hun ouders. Ferrera heeft ervaring en is rustiger. Hij is meer een vaderfiguur die sneller eens zal stimuleren dan af te kraken. De antipode van Dupré dus.