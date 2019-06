Ondanks interesse uit het buitenland blijft Marc Brys bij de Kanaries. STVV maakt zich op voor het seizoen van de bevestiging.

Nog voor er een bal getrapt is, mag Marc Brys zijn naam bijschrijven in de geschiedenisboeken van STVV. De 57-jarige Antwerpenaar is de eerste trainer sinds lang die voor het tweede opeenvolgende seizoen als T1 aan de voorbereiding begint op Stayen. De voorbije twintig jaar waren er slechts drie andere trainers die dat voor elkaar kregen: Jacky Mathijssen (mei 2001-april 2004), Guido Brepoels (juni 2008-augustus 2011) en Yannick Ferrera (mei 2013-september 2015). Dat Brys nog trainer is bij STVV, is een klein wonder. Zijn naam deed even de ronde bij Genk en in het tussenseizoen stond hij nadrukkelijk in de belangstelling van een club uit een van de Golfstaten. De interesse vanuit het Midden-Oosten komt niet uit de lucht vallen: Brys werkte in het verleden al bij twee Saudische clubs. Hij heeft ook effectief gesproken met de geïnteresseerde club, maar het plaatje klopte niet helemaal. 'Bij STVV kan ik mijn ding doen en er is een goede samenwerking met het bestuur', aldus Brys. 'Ik zal bovendien over een spelersgroep beschikken die naar alle verwachtingen sterker zal zijn dan vorig seizoen.'

Brys pikte deze week dus zijn dagtaken bij STVV gewoon weer op. Vandaag verwacht Brys niet meer dan zestien spelers voor de eerste twee collectieve trainingen van de voorbereiding. Nieuwkomers Mathieu Troonbeeckx en Modou Diagne moesten zich deze week wel op de club melden, maar voor de rest blijft het windstil op het vlak van inkomende transfers. Voorzitter David Meekers liet zich in Belang van Limburg ontvallen dat de groep qua Japanners aan zijn plafond zit. Hij wil de kern versterken met Belgische en, als het kan, Limburgse jongens. Daarover zegt Brys: 'Ik ben zeer tevreden over de Japanse spelers. Ik ben niet bezig met leeftijd, nationaliteit of religie. Mijn grootste nachtmerrie is een speler voor mij te hebben die zonder zelfvertrouwen speelt. Bij mij moet iedereen vrijuit kunnen voetballen.'