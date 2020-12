OH Leuven doet het met een zesde plaats uitstekend als promovendus in de Jupiler Pro League. Sport/Voetbalmagazine ging spreken met Marc Brys, de architect van het succes. Een voorsmaakje.

Op een bepaald moment stonden jullie derde in de stand. Stond je daar zelf van te kijken?

Brys: 'Dit is een club in volle expansie. Na drie jaar tweede klasse moeten we in eerste klasse niet bezig zijn met de derde, vierde of vijfde plaats. Dat heb ik ook tegen mijn spelers gezegd.'

Waarmee zijn jullie dan wel bezig?

Brys: 'Met te zorgen dat we nooit in de problemen komen. Dat lijkt een zwakke stimulator, maar als je ziet wat iedereen aan punten haalt en hoe klein de kloof is tussen de eerste en de laatste, moet je gewoon zorgen dat je punten blijft pakken en niet aan PO1 denken. Na elke match kijk ik hoeveel we voor staan op de laatste in de stand.

'Wat deze club wil is met mondjesmaat stappen zetten. Eerst de fundamenten en structuren leggen zodat je een basis hebt om te werken. Volgend jaar zal dat verwachtingspatroon groter worden. Dat is een heel nuchtere kijk op de zaken, met Leicester als fantastisch voorbeeld: na de overname door King Power zijn die gezakt, maar daar is nooit paniek geweest. Iedereen bleef rustig verder werken. Met als resultaat de titel en de Champions League.'

Welke andere uitdagingen zie je nog bij dit OHL?

Brys: 'We moeten nog meer onze stempel drukken op wedstrijden, meer controle uitoefenen. Dat moet zich weerspiegelen in meer balbezit. Zelf het tempo maken doen we nog te weinig. Er zit nog rek in deze groep, maar je moet ons niet in de lade stoppen met de kandidaat-kampioenen of de mogelijke outsiders.'

Anderhalve maand geleden kreeg je de kans om over te stappen naar KRC Genk, een topclub, maar je bleef. Hoe kijk je daar nu op terug?

Marc Brys: 'Dat was moeilijk, geef ik toe, want ik wil heel graag eens met een elftal meedoen voor de titel. Als je met een club gaat praten, ben je geïnteresseerd. Ik kwam met een voorstel thuis, en vervolgens hebben de mensen hier en bij Leicester me overtuigd met het verhaal van de toekomst, ook al is dat nog een lange weg.

'Ik kreeg geen grote beloftes. Deze club groeit gestaag, maar wil wel blijven groeien. Als er iets is waar ik niet aan twijfel, is het wel het soliede van dit project.'

Heeft het niet even gekriebeld, toen je nadien het champagnevoetbal zag van Genk? Niet even gedacht: dat had ik ook willen meemaken?

Brys: 'Ik heb niet snel spijt van een keuze, dat is een afgesloten hoofdstuk. Ik wil heel graag naar een topclub, maar het zelf helpen bouwen vind ik ook wel fijn. In Genk is alles geregeld, hier kan ik nog meewerken bouwen.

'De reactie van de groep was ook fijn. Ook dat speelde mee: je bouwt samen iets op, en dan gaan lopen ... dat vond ik moeilijk. Meehelpen om van OHL de ploeg te maken die King Power in gedachten heeft, vond ik op dit moment het best bij mij passen.'

Lees het volledige interview met Marc Brys in Sport/Voetbalmagazine van 30 december.

