In een interview met Sport/Voetbalmagazine zegt Marc Brys dat hij het voetbal heel fel mist, maar dat de gezondheid nu prioriteit moet zijn.

Marc Brys verblijft op dit moment met zijn gezin op Cyprus. Door de algemene lockdown op het eiland moest de 57-jarige coach zijn verblijf op het eiland noodgedwongen met een paar weken verlengen, maar er bestaan wellicht engere plekken in de wereld om de coronacrisis uit te zitten.

Brys is zelfs onder de indruk van hoe de Cyprioten de strijd tegen het coronavirus zijn aangegaan. 'Enkel Cypriotische onderdanen mochten terugvliegen. Ze werden met busjes opgehaald aan de luchthaven en rechtstreeks naar een dorpje in de bergen gestuurd om veertien dagen in quarantaine te zitten. Allemaal op kosten van de regering. Er is hier bovendien een avondklok van kracht: vanaf 21 uur mag niemand meer met de auto rijden. Dankzij die verregaande maatregelen is het aantal overlijdens beperkt gebleven tot zeven of acht.'

Met alles wat er op ons afkomt, is voetbal maar bijkomstig. Of niet?

Marc Brys: 'Nu merk ik nog meer dan anders hoe fel ik het voetbal mis. Maar onze aandacht en bezorgdheid moeten nu gaan naar het bestrijden van dat virus. Te midden van alle leed heeft deze situatie wel een gevoel van samenhorigheid gecreëerd. Ik sta vol bewondering te kijken naar de man van mijn nichtje. Als dokter heeft hij het coronavirus opgelopen omdat hij zijn eigen ik opzij heeft gezet.'

'We verkeren bijna in staat van oorlog en er zijn dus mensen die hun leven en dat van hun naasten op het spel zetten om de rest van de bevolking te helpen. Ik hoop dat iedereen daarvan doordrongen is.'

Heel die discussie tussen België en de UEFA over het al dan niet hervatten van de competitie is dus een verkeerd debat?

Marc Brys: 'De enige reflex die we nu zouden moeten hebben is: wat houden de gezondheidsrisico's in? Als dat betekent dat de competitie volledig afgebroken moet worden, dan is het maar zo.'

Lees het volledige interview met Marc Brys in Sport/Voetbalmagazine van 22 april.

Marc Brys verblijft op dit moment met zijn gezin op Cyprus. Door de algemene lockdown op het eiland moest de 57-jarige coach zijn verblijf op het eiland noodgedwongen met een paar weken verlengen, maar er bestaan wellicht engere plekken in de wereld om de coronacrisis uit te zitten. Brys is zelfs onder de indruk van hoe de Cyprioten de strijd tegen het coronavirus zijn aangegaan. 'Enkel Cypriotische onderdanen mochten terugvliegen. Ze werden met busjes opgehaald aan de luchthaven en rechtstreeks naar een dorpje in de bergen gestuurd om veertien dagen in quarantaine te zitten. Allemaal op kosten van de regering. Er is hier bovendien een avondklok van kracht: vanaf 21 uur mag niemand meer met de auto rijden. Dankzij die verregaande maatregelen is het aantal overlijdens beperkt gebleven tot zeven of acht.'Met alles wat er op ons afkomt, is voetbal maar bijkomstig. Of niet?Marc Brys: 'Nu merk ik nog meer dan anders hoe fel ik het voetbal mis. Maar onze aandacht en bezorgdheid moeten nu gaan naar het bestrijden van dat virus. Te midden van alle leed heeft deze situatie wel een gevoel van samenhorigheid gecreëerd. Ik sta vol bewondering te kijken naar de man van mijn nichtje. Als dokter heeft hij het coronavirus opgelopen omdat hij zijn eigen ik opzij heeft gezet.' 'We verkeren bijna in staat van oorlog en er zijn dus mensen die hun leven en dat van hun naasten op het spel zetten om de rest van de bevolking te helpen. Ik hoop dat iedereen daarvan doordrongen is.'Heel die discussie tussen België en de UEFA over het al dan niet hervatten van de competitie is dus een verkeerd debat? Marc Brys: 'De enige reflex die we nu zouden moeten hebben is: wat houden de gezondheidsrisico's in? Als dat betekent dat de competitie volledig afgebroken moet worden, dan is het maar zo.'Lees het volledige interview met Marc Brys in Sport/Voetbalmagazine van 22 april.