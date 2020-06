OH Leuven heeft dinsdag de opvolger van Vincent Euvrard voorgesteld. Marc Brys moet de Leuvense club naar 1A leiden.

Marc Brys mag zich opmaken voor drukke maanden. De 58-jarige Antwerpenaar is vandaag voorgesteld bij OH Leuven als de opvolger van Vincent Euvrard, die vorige week ontslagen werd na een matige tweede seizoenshelft. Brys staat wel meteen voor hét grote doel. Hij moet OH Leuven begin augustus in de terugwedstrijd van de promotiefinale in 1B voorbij Beerschot naar de hoogste klasse leiden. En daar heeft hij dus een goeie maand tijd voor.

'Hij begint meteen met de voorbereiding van de belangrijke terugwedstrijd van de finale op 2 augustus', staat te lezen op de clubsite. 'Iedereen is erop gebrand om de volgende stap te zetten in de ontwikkeling van de club en om te promoveren naar de Jupiler Pro League.'

Brys zelf ziet de uitdaging alvast helemaal zitten. 'Ik ben vereerd om voor deze mooie en ambitieuze club te mogen werken. Ik ben gemotiveerd en kan niet wachten om de club te helpen de ambities waar te maken', laat hij weten op de site. En ook de Thaise voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha ziet de toekomst rooskleurig tegemoet. 'We zijn ervan overtuigd dat Marc de kwaliteiten en de ervaring heeft om onze ambities en objectieven waar te maken. We zijn blij dat hij deze uitdaging wil aangaan. Dit is het bewijs dat hij gelooft in het langetermijnproject van de club en we zullen Marc alle mogelijkheden bieden om te slagen. We zijn blij om Marc aan boord te hebben en we zijn er zeker van dat hij warm onthaald zal worden door de OHL-fans.'

Marc Brys is niet aan zijn proefstuk toe. Eerder coachte hij ook al onder meer FC Eindhoven, FC Den Bosch, Beerschot en KV Mechelen en kende ook enkele Arabische avonturen bij Al-Faisaly en Al-Raed. Zijn laatste opdracht was STVV, waar hij anderhalf seizoen aan de slag was, tot november vorig jaar.

