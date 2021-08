De 59-jarige coach van OH Leuven hoopt dat hij snel over een vaste groep kan beschikken, wat vermoedelijk pas mogelijk is vanaf begin september.

Volg je de redenering van Club Bruggecoach Philippe Clement dat we in België veel te vroeg aan de competitie beginnen? Marc Brys: 'Dat blijkt toch uit de stroeve transferperiode. Behalve Zulte Waregem en misschien nog een ploeg die ik vergeet zijn er weinig teams klaar met hun huiswerk. Dat zegt wel iets. Op de openingsspeeldag kwam daar ook nog bij dat de topclubs verloren, wat dat gegeven ook bevestigt. 'Ik vind het wel een punt, maar moeilijk in te calculeren. Je zit ook altijd met het gevolg, want op het einde van het seizoen zitten we constant in tijdsnood. Vandaar dat er zo wordt gepusht met die kalenders. Ik ben zelf sowieso een voorstander van zeven weken voorbereiding, als optimale opbouw. Wij zitten al aan zestig groepssessies, wat heel belangrijk is om onze filosofie en intensiteit over te brengen.'Wat verbaasde je het meest - positief of negatief - bij jullie aanloop met OH Leuven? Brys: 'We zitten in een overgangsfase. Er komen nog nieuwe spelers, terwijl er in het begin van onze stage bijzonder veel jonge jongens mee waren. Het evenwicht was toen volledig zoek. Het meest voor de hand liggend was geweest dat de routiniers zich daartegen hadden afgezet. Nu was het tegendeel waar. 'De hulp die de jongens van vorig seizoen gaven aan deze tieners, vooral ook hoe die interactie tussen de verschillende generaties verliep, stemde me tevreden. Niemand steunde op zijn status, ze corrigeerden elkaar spontaan. Ik vond het gebrek aan coaching een acuut probleem en dat werd snel opgepikt. Thomas Henry deed dat perfect, Xavier Mercier pikte het op. Zij veroorzaakten een sneeuwbaleffect naar de rest toe. De groep werd daardoor plots heel coherent.'Hoe zwaar weegt het vertrek van Kamal Sowah? Brys: 'Heel erg. Dat is een heel oprecht antwoord. Door zijn specifieke profiel, met dat loopvermogen en die infiltraties... Hij was een slimme speler en een goeie gast, iemand die zelf naar me toe kwam met vragen. Niet alleen zág Kamal het, hij kon het ook nog eens in de praktijk brengen: hij kon zowel doelpunten voorbereiden als ze maken. Met hem was er een echte match. Een terugkeer naar Leicester City was de beste optie nu. Een fantastisch initiatief van hen; ze zien het potentieel in hem. 'Ik heb nog regelmatig contact met hem en het loopt daar aardig. Ik zeg dat met pijn in het hart. Maar voor zijn eigen ontwikkeling moet Kamal elders opnieuw zijn grenzen verleggen.'Je stelde al dat je zeker nog tien versterkingen kan gebruiken om compleet te staan. Een uiting van bezorgdheid of vooral een waarschuwing? Brys: 'Nee, gewoon de realiteit. We namen dat grondig door, zo'n twee tot drie maanden geleden bij ons overleg. Het was een hele bundel hoor. Wat is onze visie? Welke targets stellen we? Hoe willen we verder doorgroeien? Wat behouden we zeker? Gaan we verder inzetten op jongeren? Wie mag er vertrekken? Wie moet er absoluut bij? Welke profielen? Dat proberen vormgeven, is één zaak. 'Alleen moesten we plots veel spelers vervangen; in totaal vertrokken er zo'n dertig jongens. Dan moet je heel wat meer inpassen met daarbij ook de filosofie van King Power in het oog houdend: om elk seizoen beter te doen. Alles verloopt heel open en naturel. In de loop van vorig seizoen werden concrete beloftes gemaakt.'Wanneer zal Marc Brys op het einde van het seizoen een tevreden hoofdtrainer zijn, na de elfde stek als promovendus? Brys: 'Als ik resultaatgebonden het beste en het meeste uit de groep haal. Eigenlijk is dát mijn streefdoel. Hebben we het potentieel voor de tiende plek, dat is mijn insteek altijd zesde of zevende te eindigen. Door het collectief te verbeteren, wordt ook het individu sterker. Voor Mercier werden de omstandigheden en het klimaat gecreëerd om hem te laten excelleren en dat nam de rest dan ook weer mee.'