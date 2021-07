Marc Brys is maandag uitgeroepen tot winnaar van de Trofee Raymond Goethals van het jaar 2020. Die prijs beloont de beste Belgische voetbaltrainer of trainer met de dubbele nationaliteit, in zowel België als in het buitenland.

De 59-jarige Antwerpenaar, de trainer van OH Leuven, is de opvolger van Club Brugge-coach Philippe Clement, die de prijs in 2018 en 2019 won. Clement was ook voor deze editie genomineerd, net als Ivan Leko, die in het tussenseizoen Antwerp ruilde voor het Chinese Shanghai Port.

Marc Brys leidde OH Leuven vorig seizoen bij haar terugkeer in de Jupiler Pro League. De Leuvenaars waren lange tijd één van de revelaties en deden tot het einde van de competitie mee voor een ticket aan de play-offs, maar finishten uiteindelijk als elfde. Brys was eerder in de hoogste voetbalklasse coach van Germinal Beerschot, Moeskroen, KV Mechelen en STVV. In het buitenland was hij actief in Nederland (FC Eindhoven en FC Den Bosch) en Saoedi-Arabië (Al-Faisaly en Al-Raed).

Eerder ontvingen ook Eric Gerets (2011), Peter Maes (2012), Francky Dury (2013), Marc Wilmots (2014), Hein Vanhaezebrouck (2015), Michel Preud'homme (2016) en Felice Mazzu (2017) de Trofee Raymond Goethals.

De jury van de Trofee Raymond Goethals bestaat uit voormalige bondscoaches van de Rode Duivels, oud-winnaars van de trofee, scheidsrechters en leden van het organisatiecomité. De verkiezing van 2020 werd vanwege de coronacrisis uitgesteld tot vandaag, net voor de start van seizoen 2021-2022, en vond plaats in restaurant San Daniele in Ganshoren.

De Ketelaere beste nieuwkomer

Ook Club Brugge viel maandag in de prijzen met Charles De Ketelaere. De polyvalente youngster van blauw-zwart werd uitgeroepen tot de beste nieuwkomer in de hoogste voetbalklasse. Hij ontving de Trofee Dominique D'Onofrio. De twintigjarige middenvelder van Club Brugge is de tweede laureaat op de erelijst na Yari Verschaeren, die de prijs in december 2019 kreeg.

