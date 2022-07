Sport/Voetbalmagazine zette Marc Brys (60) en Edward Still (31) samen, de oudste en jongste coach in 1A. Een voorsmaakje.

Een play-off 1 met vier ploegen heeft de taak er niet gemakkelijker op gemaakt voor OH Leuven en Charleroi...

Brys: 'Het is een beetje een speelterrein voorbehouden voor de grote clubs geworden. Dat is jammer, want we hebben gezien welke impact een verhaal als dat van Union heeft op het brede publiek.'

Is dat verhaal van Union een inspiratiebron? Trekken jullie daar lessen uit?

Still: 'Inspiratiebron is een groot woord, maar het is op een aantal vlakken wel leerzaam. Veel stabiliteit tussen de ploeg uit tweede klasse en degene die naar eerste gegaan is, een beetje zoals Beerschot het jaar ervoor. Sleutelspelers die heel goed presteerden ook, want je zoekt altijd een spits die veel scoort en zij hadden er twee. En ten slotte is het ook een interessant voorbeeld qua speelstijl.'

'Als je naar de cijfers kijkt dan zie je dat er meer op de omschakeling gespeeld wordt en dat het de kans om doelpunten te maken verhoogt. Outsiders die hoog staan in het klassement doen het vaak op die manier, zoals Leicester City enkele jaren geleden in Engeland.'

Is het moeilijk om die efficiëntie in de omschakeling te bereiken?

Brys: 'Daar kun je op trainen. Anderzijds is die manier van spelen niet altijd aangenaam om te bekijken, dus er hangt best wel wat negativisme rond. Nochtans heeft elk systeem zijn bestaansrecht. Onze job is een speelwijze vinden die onze ploeg zo efficiënt mogelijk maakt. En als je kijkt welke verrassende ploegen de laatste jaren play-off 1 gespeeld hebben, dan zijn dat vaak ploegen die vanuit de omschakeling spelen.'

Still: 'Succesvolle ploegen die vanuit de omschakeling spelen worden altijd wat scheef bekeken. Altijd. Nochtans tonen de cijfers aan dat een kans die ontstaat na minder dan drie passes meestal van betere kwaliteit is dan een kans die na meer dan vijf passes ontstaat. Dat is ook een vraag die je je als trainer moet stellen: waarom maken we het ons moeilijk als je weet dat de kansen die door balbezit gecreëerd worden van mindere kwaliteit zijn?'

Lees het volledige interview met Marc Brys en Edward Still in Sport/Voetbalmagazine van 22 juli 2022.

