OH Leuven staat na twaalf speeldagen op een knappe achtste plaats. Reden genoeg voor een contractverlenging van Marc Brys, dé architect van het succes.

Marc Brys wordt door zijn club OH Leuven beloond voor de recente uitstekende prestaties van de ploeg. De Antwerpse coach aanvaardde een contractverlenging van twee jaar tot juni 2024. De Leuvense fusieclub staat momenteel op een achtste plaats en verloor nog niet van de zogenoemde G5. Sterker nog, tegen Standard, KAA Gent én kampioen Club Brugge werd zelfs gewonnen.

'Met het nieuwe contract drukken Brys en OH Leuven hun ambitie uit om de ingeslagen weg op de lange termijn verder te zetten', luidt het in een bericht van de club. 'Het is ervan overtuigd dat Marc en zijn coaching team de juiste professionals zijn om de Leuvenaars naar een mooie toekomst te leiden. Samen zullen we nog stappen zetten en de gevestigde orde uitdagen.'

Een paar weken geleden zag het er echter nog naaruit dat Brys voor een ander project zou kozen, namelijk dat van KRC Genk. De Limburgers moesten na het onverwachte vertrek van Jess Thorup snel op zoek naar een nieuwe coach en probeerden nog maar een keer de Antwerpenaar naar Limburg te halen. Hij mocht zelfs zijn volledige staf meebrengen, een absolute prioriteit voor Brys. Maar diezelfde week, zo vertelde Brys zelf, werd hij opgebeld door King Power, de eigenaars van de promovendus. 'De plannen die ik toen te horen kreeg, had ik nog nooit eerder gehoord op de club. Het is enorm ambitieus', liet hij toen weten in Het Nieuwsblad. De volgende ochtend belde hij KRC Genk af.

Dat ambitieuze project wil OH Leuven dus verderzetten met Brys aan het hoofd van de ploeg. Daar is de ex-coach van onder meer STVV en Beerschot heel tevreden mee. 'Ik teken met veel plezier een nieuw contract bij OH Leuven. Onder de impuls van King Power heeft deze club al een enorme groei gekend en ik ben ervan overtuigd dat het einde nog niet in zicht is. Ik wil heel graag deel uitmaken van de mooie toekomst die voor OHL in het verschiet ligt.'

Ook CEO Peter Willems is verheugd met de overeenkomst. 'We zijn trots dat Marc zijn lot langer aan onze club wil verbinden. We zijn heel erg blij met het werk dat hij leverde tot nu toe en zijn ervan overtuigd dat we samen onze mooie club op een duurzame manier verder kunnen uitbouwen. De club, staf en fans kunnen vooruitkijken naar een mooie toekomst.'

Maandag staat Brys maandagavond tegenover zijn ex-club STVV op de dertiende speeldag van de Jupiler Pro League.

