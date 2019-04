Jacques Sys vraagt zich af welk plan RSC Anderlecht heeft?

Nog erger nog dan het wangedrag van de Anderlechthooligans vrijdagavond op Standard is de totale radeloosheid die er in de club lijkt te heersen. Met welk plan wil paars-wit uit deze crisis geraken? Is er trouwens een duidelijk plan dat verder gaat dan een paar holle uitspraken? En wie gaat die lijnen uittekenen? Michael Verschueren, die anderhalve week geleden de moed had om boze supporters in de ogen te kijken? Frank Arnesen, die zich dezer dagen opmerkelijk afzijdig houdt? Of toch weer Marc Coucke, die de gewoonte heeft om over alles te beslissen, die drijft op zakelijk instinct, maar nu toch langzamerhand moet weten dat er in het voetbal andere wetten...