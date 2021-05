Nog twee weken en het EK voetbal begint. Een eindzege voor de Rode Duivels zit er echter niet in volgens Marc Degryse. Dat legt hij uit in zijn boek 'Het EK van de laatste kans' en aan de Krant van West-Vlaanderen. Een voorsmaakje.

Dit fragment komt uit interview van KW. Lees hier het volledige stuk.

Marc, pagina 67: 'Goud ligt niet binnen ons bereik.'

Marc Degryse: 'Oei, staat dat er zo expliciet in? ( lacht ) In het boek heb ik toch ook de deur op een kier gezet, ik heb geschreven dat we wel een kans maken als álles meezit. En ik heb er ook de zekerheden ingestoken: Thibaut Courtois die, net zoals op het WK 2018, weer de beste keeper zal moeten zijn, De Bruyne, Lukaku en Tielemans die beter zijn geworden... Maar ik geef ook de problemen aan. Zoals: zal Hazard drie matchen na elkaar beslissend kunnen zijn? Leuke jongen natuurlijk, maar de manier waarop hij...' ( zwijgt even)

... in het leven staat? Hoor Marc Degryse, in zijn spelersjaren nochtans ook een levensgenieter en geen heilige!

Degryse: 'Maar ík was dat niet meer op mijn dertigste! Ik was dat tot mijn twintigste, tot ik door mijn gedrag naast de selectie viel en ik kon fluiten naar het WK in Mexico. Toen heb ik gezegd: dit gebeurt mij nooit meer . Maar we gaan Hazard op zijn dertigste niet meer veranderen. En dat is zonde.'

Kijkt het voetbaldier in jou uit naar zo'n bubbel van een maand EK-gekte?

Degryse: 'Zeer zeker. Het boek is de visie van een analist met twijfels. Men verwacht toch van een ex-voetballer dat ze doen alsof ze er iets van kennen. En...'

Leuke titel: Analist Marc Degryse: 'Ik doe maar alsof ik er iets van ken!'

Degryse: (lacht) 'Het is toch zo? De mensen denken: die spreken uit ervaring, ze weten er meer van dan wij . Maar hier zit ook wel een supporter die hoopt dat ze Europees kampioen worden. Als analist evenwel kán ik niet gaan roepen: We worden Europees kampioen, hallelujah! Al zou ik er waarschijnlijk populair mee worden.'

Mag ik veronderstellen dat elke analist momenteel hard aan het studeren is op de 24 deelnemers aan het EK?

Degryse: 'Ik ga voor de krant van thuis uit elke dag één belangrijke wedstrijd volgen, dan moet je je voorbereiden op de landen die je niet goed kent. Dit wordt intussen het zevende tornooi dat ik als analist volg, alleen op het laatste WK, in 2018 in Rusland, was ik niet ter plaatse. Dat deed ik liever van hieruit, ik ben niet zo'n Rusland- en Poetinfan.'

Weer tijd voor mijn favoriete quote van Youri Mulder: 'Voetbal is een praatsport geworden'.

Degryse: 'Er zijn massa's analisten, ja. Dat valt niet tegen te houden: er is omzeggens elke dag voetbal. Ik denk wel eens dat het teveel is. En alles moet zo snel mogelijk online, er zijn al die podcasts...'

Hoeveel uren per week ben je met voetbal bezig?

Degryse: 'Veel meer dan iemand die vijf dagen per week acht uren werkt. Mijn agenda wordt bepaald door het voetbal. Dan die match, dan die match... Dat ontvang ik allemaal via mail. Alleen al in het weekend soms vier matchen in de studio en dan nog een paar thuis. Zoveel dat ik soms niet meer weet welke matchen ik een paar dagen voordien heb gezien.'

Verdient een analist die hele dagen op televisie zit goed zijn brood?

Degryse: (lacht) 'Het is niet te vergelijken met wat analisten in het buitenland krijgen. Maar ik klaag niet, het is oké. Categorie goedbetaalde journalisten, zoiets. Ik ben vooral blij dat ik in die wereld kan blijven.'

Door Frank Buyse

