Analist Marc Degryse blikt in Sport/Voetbalmagazine terug op het seizoen van de clubs uit play-off 1 en geeft daarin zijn visie op de problemen bij zijn ex-club Anderlecht.

Heeft Coucke te snel alles willen veranderen?

MARC DEGRYSE: 'Hij is veel te snel willen gaan, al moest Anderlecht gemoderniseerd worden. Moderniseren is stap voor stap zaken veranderen, maar altijd in de geest van het DNA, de eigenheid van de club en met respect voor de spelfilosofie van het huis. Ik blijf overtuigd dat je het DNA van een club moet behouden. Frank Arnesen herinnerde me er onlangs nog aan dat een jaar geleden de kritiek op Marc Overmars bij Ajax vernietigend was, terwijl men vandaag een standbeeld voor hem wil.'

Mist Anderlecht geen duidelijkheid in zijn structuur wat betreft de sportieve lijn?

DEGRYSE: 'Voor mij is Frank Arnesen de sportief manager en Michael Verschueren eerder een algemeen directeur. Eind mei zullen ze hun nieuwe trainer hebben en kunnen ze aan de slag. Doel voor volgend jaar moet de titel zijn, anders is het helemaal een ramp.'

Dat ligt niet meteen voor de hand met de huidige kern. Wie van de huidige spelers heeft het niveau van Anderlecht?

DEGRYSE: 'Niet veel: Sven Kums, Adrien Trebel, een paar jongeren zoals Yari Verschaeren. Paars-wit heeft goeie spitsen nodig, en verdedigers die zich op hun gemak voelen in balbezit. Er moet veel veranderen deze zomer.'

Had je bij de overname van de club door Coucke kunnen denken dat de club anderhalf jaar later zo diep zou zitten?

DEGRYSE: 'Nooit. Maar de val is niet gisteren ingezet. Vandaag weten we dat Herman Van Holsbeeck te veel macht gaf aan Mogi Bayat. Dat leidde tot financiële problemen maar ik ben overtuigd dat je met de naam Anderlecht nog altijd goeie spelers lokt.'

Zal het Marc Coucke lukken om meer afstand te houden?

DEGRYSE: 'Dat moet hij absoluut doen, zich van het voorplan weghouden. Al kan hij op een dag voor zichzelf besluiten: aangezien ik de club gekocht heb, kan ik hem ook weer verkopen. Hij moet nu de mensen rondom hem rustig laten werken. Wat hij zeker niet moet doen is in november roepen: "Arnesen en zijn bende, allemaal buiten!" Dat zou pas een ramp zijn. In voetbal heb je tijd en geduld nodig vooraleer je resultaten haalt.'

Moeten ze een buitenlandse trainer halen?

DEGRYSE: 'Dat denk ik wel. Al weet ik niet zeker of dat dé oplossing is. Ik zou iemand als Bernd Storck geen slechte keuze vinden, als je ziet hoe hij Mouscron qua discipline en speelwijze in geen tijd naar zijn hand heeft gezet.'