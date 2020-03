In Sport/Voetbalmagazine geeft Marc Wilmots, ex-bondscoach van de Rode Duivels, zijn mening over deze gouden generatie en reageert hij op de kritiek van Jordan Lukaku aan zijn adres.

Marc Wilmots over...

... zijn zwanenzang als coach van de nationale ploeg, op het EK 2016:

'Ik wist al een jaar dat het voor mij gedaan was na het EK. Vooral omdat er veel hommeles was aan het hoofd van de bond en de Pro League. Iedereen wilde zijn stukje van de taart. Het was een puinhoop. Mij interesseerde alleen maar het toernooi, niets anders. Ik heb tot het einde een onderscheid proberen te maken tussen mijn kerntaken en alles wat eromheen gebeurde, maar ik wist dat ze achter mijn rug klaar stonden om mij af te maken. Zelfs al waren we Europees kampioen geworden, dan nog zou het niet goed genoeg geweest zijn.'

... de huidige status van de Rode Duivels:

'Er werkt een nieuwe bondscoach en diegene die vertrokken is, moet zijn mond houden. Ik had er na het EK nood aan om afstand te nemen van de nationale ploeg. Tijdens het WK in Rusland was ik met vakantie met mijn gezin in Napels en weet je wat? Ik heb de wedstrijden tegen Japan en Brazilië zelfs niet gezien. Dat heeft niets te maken met verbitterd zijn, maar als ik een knop omdraai, doe ik dat volledig. Op dat moment waren de Rode Duivels niet meer mijn prioriteit. De wedstrijd tegen Frankrijk heb ik hier in Bordeaux gezien samen met een aantal vrienden, maar daar houdt het op. Ik ga niet met pompons staan zwaaien voor die wedstrijden.'

... de uithaal van Jordan Lukaku over zijn tactische tekortkomingen:

'Wat me stoort, is dat hij het werk van een volledige trainersstaf in vraag stelt. Al die mensen worden in diskrediet gebracht. Als ik Jordan bezig hoor, heb ik maar van één ding spijt: dat ik hem niet naar huis heb gestuurd toen hij voor de tiende keer te laat was tijdens het EK. Zelfs zijn broer pakte hem erover aan. Ik heb het nagerekend: bij ons heeft hij, sinds de vriendschappelijke wedstrijd tegen Portugal in maart 2016 tot aan die kwartfinale tegen Wales, in totaal negen theoretische wedstrijdbesprekingen meegemaakt. Zelf speelt hij al tien jaar als linksachter en met Vital Borkelmans zat er een gewezen linksachter bij de technische staf. En die jongen heeft dan het lef om te zeggen dat hij niet wist wat hij moest doen? Zijn taak kwam er grosso modo op neer om ervoor te zorgen dat Eden Hazard niet het hele terrein moest oversteken. Hij moest Eden zo snel mogelijk in de diepte sturen. Met zijn uitspraken bewees hij dat hij de theorie totaal niet begrepen had. Hij heeft zitten slapen. Zo is Jordan. Een goede voetballer, maar hij speelt puur op intuïtie. Zulke spelers kun je best zo weinig mogelijk richtlijnen geven.'

Lees het volledige interview met Marc Wilmots in onze +zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 11 maart.

