Marco Kana, die nog achttien jaar moet worden, is een van de slachtoffers van het mini-oorlogje dat op Neerpede woedt om de grootste talenten op jonge leeftijd vast te leggen.

In een openhartig interview aan de Franstalige openbare omroep RTBF moest Marco Kana vorige week toegeven dat hij het de voorbije maanden knap lastig had. 'Ik werd door makelaars lastiggevallen op sociale media. Anderen hebben via via mijn telefoonnummer bemachtigd en beweerden dat ze van die of die club een mandaat hadden gekregen om mij te halen. Op zulke momenten moet je toch mentaal sterk zijn. Mijn vader behartigt mijn zaken en ik heb alles aan hem doorgegeven om rustig mijn ding te kunnen doen.' De woorden van Kana lijken bijna op een noodkreet van een tiener die de in en outs van de voetbalwereld nog niet kent. Al mag het niet verbazen dat Kana gestalkt wordt: hij is namelijk de enige speler van de A-kern van Anderlecht die niet onder contract staat bij een makelaar. Vooral Roc Nation Sports, het Amerikaanse makelaarsbureau waar ook Rode Duivels Axel Witsel, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku bij aangesloten zijn, drong aan maar de familie houdt de boot voorlopig af. De clan Kana ontkent niet dat er gesprekken zijn geweest met Roc Nation Sports maar bij het ingaan van de nieuwe werkweek stond er niets op papier. Vader Guéry Kana, door insiders beschreven als een schuchtere man die op zijn hoede is voor makelaars, blijft tot nader order de officiële vertegenwoordiger van de 17-jarige verdediger. De entourage van de speler haalt als belangrijkste argument aan dat ze het op dit moment niet opportuun vindt om de diensten van een professional in te schakelen. Kana tekende niet zo lang geleden een contract van drie jaar en de familie is niet overtuigd dat een makelaar een meerwaarde kan bieden. 'Ik wil het beeld dat mensen hebben over die figuren bijstellen', zegt Guéry Kana. 'Een makelaar creëert geen spelers, hij opent hoogstens een aantal deuren. Spelers zijn nog altijd zelf meester van hun toekomst.' De zware strijd die gevoerd wordt rond Kana, die dit seizoen elf keer aan de aftrap stond en één keer scoorde, is niet nieuw. Op Neerpede woedt al jaren een mini-oorlog tussen makelaars die zich niet schamen om bijzonder jonge tieners te strikken. Een makelaar heeft het zelfs over parasieten en wolven in schaapskleren die Neerpede en de jeugdacademie in het weekend onveilig maken. Jaren geleden verdeelden huismakelaars Christophe Henrotay en Jacques Lichtenstein de meest beloftevolle jeugdspelers van Anderlecht onder elkaar - het duo kreeg toen vaak ruggensteun van het bestuur - maar nu is er sprake van een versnippering van de talenten over verschillende agentschappen. Al zou Let's Play, het bedrijf van de nieuwe sportief adviseur Wouter Vandenhaute, Peter Smeets (ex-Anderlecht) en Bob Claes (ex-Standard), de nieuwe marktleider zijn op Anderlecht. Ze hebben intussen zeven youngsters in hun portefeuille zitten, onder wie het 13-jarige internetfenomeen Rayane Bounida en zijn 333.000 volgers op Instagram. De methodes die gebruikt worden om spelers van elkaar af te snoepen, roepen minstens een paar vragen op. Zo zou de makelaar van Hotman El Kababri, Thierry Lutonda en Halim Timassi hen een plek in de A-kern en speelminuten beloofd hebben, mochten ze bij hem tekenen. En is het toeval dat een familielid van Bounida een job werd aangeboden bij Let's Play? Families worden ook rijkelijk betaald om over te stappen naar een concurrent. Een groot Brits makelaarsbureau zou zich minstens in één dossier schuldig gemaakt hebben aan deze weliswaar perfect legale praktijk. De makelaars die rondhangen op jeugdwedstrijden van Anderlecht weten al langer dat ze een overnamepremie voor de ouders moeten voorzien om een speler voor zich te winnen. De meeste makelaars vergeten wel aan de voetbalvaders en -moeders te vertellen dat ze het geld moeten terugbetalen, eventueel vermeerderd met intresten, indien ze onder hun contract willen uitkomen.