Dat Marc Overmars aan de slag gaat bij Antwerp FC zorgt niet alleen in België, maar ook in Nederland voor verbazing. Gewezen topvoetballer Marco van Basten vindt dat een tweede kans kan, maar verwacht dan wel excuses van de ex-TD van Ajax. Ook Ronald de Boer en Youri Mulder lieten zich uit over het nieuws.

'Je moet iemand een tweede kans geven, maar hoe hij zich nu weer opstelt is veel te mager ten opzichte van wat er is gebeurd', zei Van Basten bij de talkshow Rondo van Ziggo Sport. 'Hij had eerst moeten laten voelen aan alles en iedereen dat het hem spijt en dat hij meeleeft met de mensen die hij dit heeft aangedaan. Daarna ga je verder. Hij gaat nu al verder en vergeet daarbij excuses te maken. Daar had hij toch meer aandacht voor moeten hebben.'

Een andere ex-international Ronald de Boer treedde Van Basten bij. 'Dit was een uitgelezen mogelijkheid voor hem om zich uit te spreken over de situatie en dat heeft hij niet echt gedaan. Heeft hij bijvoorbeeld toenadering gezocht naar de dames en zijn oprechte excuses aangeboden? Dat had hij kunnen vertellen.'

Youri Mulder was dan weer niet enkel kritisch voor Overmars, maar ook voor Antwerp. 'Ik hoorde iemand zeggen dat dit een dikke middelvinger is naar de vrouwen die alles hebben meegemaakt bij Ajax. We hebben het over iemand die machtsmisbruik heeft gepleegd bij een club. Dat Antwerp er wel mee in zee gaat, is toch echt vreemd. De eigenaar daar is een beetje wereldvreemd. Hij heeft er maling aan. Er zal enorm veel kritiek gaan komen. En terecht, vind ik.'

Lees ook: 350 miljoen aan transferwinsten: waarom Antwerp voor de controversiële Overmars kiest

'Je moet iemand een tweede kans geven, maar hoe hij zich nu weer opstelt is veel te mager ten opzichte van wat er is gebeurd', zei Van Basten bij de talkshow Rondo van Ziggo Sport. 'Hij had eerst moeten laten voelen aan alles en iedereen dat het hem spijt en dat hij meeleeft met de mensen die hij dit heeft aangedaan. Daarna ga je verder. Hij gaat nu al verder en vergeet daarbij excuses te maken. Daar had hij toch meer aandacht voor moeten hebben.'Een andere ex-international Ronald de Boer treedde Van Basten bij. 'Dit was een uitgelezen mogelijkheid voor hem om zich uit te spreken over de situatie en dat heeft hij niet echt gedaan. Heeft hij bijvoorbeeld toenadering gezocht naar de dames en zijn oprechte excuses aangeboden? Dat had hij kunnen vertellen.'Youri Mulder was dan weer niet enkel kritisch voor Overmars, maar ook voor Antwerp. 'Ik hoorde iemand zeggen dat dit een dikke middelvinger is naar de vrouwen die alles hebben meegemaakt bij Ajax. We hebben het over iemand die machtsmisbruik heeft gepleegd bij een club. Dat Antwerp er wel mee in zee gaat, is toch echt vreemd. De eigenaar daar is een beetje wereldvreemd. Hij heeft er maling aan. Er zal enorm veel kritiek gaan komen. En terecht, vind ik.'