Flankaanvaller Marian Shved heeft het in zijn carrière al eens moeilijk gehad om bij een nieuwe club te acclimatiseren, maar lijkt bij KV Mechelen eindelijk open te bloeien.

Lviv, Sevilla, terug naar Lviv, richting Glasgow en vandaag in Mechelen. De Oekraïense Marian Shved heeft al behoorlijk wat gereisd en verschillende culturen leren kennen. Als 17-jarige mocht hij reeds proeven van het Oekraïense profvoetbal en dat bleef niet onopgemerkt. In 2015 ondertekende hij een vijfjarig contract bij Sevilla waar hij voor de B-ploeg van de Andalusiërs zou spelen, Sevilla Atlético.Ook Valencia deed een contractvoorstel, maar dat weigerde Shved op aanraden van zijn entourage. 'Mijn zaakwaarnemer adviseerde me om te wachten op Sevilla. Het is een geweldige club en daar speelt ook Yevhen Konopljanka', vertelde de toenmalige tiener aan het Oekraïense onlinemedium Football.ua.De aanwezigheid van een landgenoot was een cruciale factor, want hij moet zich vlot kunnen integreren. Zijn voormalige coach bij Karpaty Lviv, Igor Jovicevic, kan het weten. De Kroaat trok als 18-jarige voetballer zelf naar Real Madrid. 'De mentaliteit en de levensstijl zijn totaal anders, hij zal zich zelfs moeten aanpassen aan het eten', verhaalde hij aan de Andalusische krant Estadio Deportivo.Als jongeling kon hij zich bij Sevilla mede door de taalbarrière moeilijk integreren. Zo ontstonden er bijvoorbeeld misverstanden over de trainingsuren, waardoor hij soms te laat arriveerde. Dat alles eiste zijn tol op sportief vlak en hij kreeg maar weinig kansen voor Sevilla Atlético. Toen hij ook nog een kruisbandblessure opliep, was dat het einde voor Shved in Sevilla. Na twee moeilijke seizoenen in Spanje keerde Shved terug naar zijn thuisstad Lviv om eindelijk terug profvoetbal te spelen.In het groen-witte shirt van Karpaty Lviv voelde de flukse flankaanvaller zich al snel weer thuis. In zijn eerste seizoen pikte hij eerst het ritme terug op na langdurig buiten strijd te zijn geweest, maar tekende hij in 17 wedstrijden al voor 6 doelpunten en 2 assists. Vooral het seizoen 2018/19 plaatste hem opnieuw op de radar van een reeks West-Europese club.In november 2018 verving hij Viktor Tsygankov voor zijn interlanddebuut tegen Turkije, een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Samen met acht doelpunten en drie assists in de heenronde van de Oekraïense Premier Liga was dat genoeg om het Schotse Celtic FC te overtuigen van zijn kunnen. Zo werd hij de eerste Oekraïense Celticspeler. 'Ik wil een voorbeeld zijn voor landgenoten en deuren openen', vertelde Shved trots bij zijn aankondiging.'Ik snijd graag naar binnen naar mijn linkervoet en probeer belangrijke en spectaculaire goals te maken', zo pepte hij de Schotse fans op. Tijdens zijn Champions Leaguedebuut tegen Nõmme Kalju uit Tallinn maakte hij een prachtdoelpunt dat de meegereisde fans in extase bracht. De start was veelbelovend, maar kreeg geen vervolg. Behalve een kwartiertje tijdens de 6-0-overwinning tegen Ross County en vijf minuten in de beker tegen Clyde FC kreeg hij geen speelminuten en raakte hij zelfs amper in de wedstrijdselectie.Daar had Celtic-coach Neil Lennon een uitleg voor halverwege de campagne: 'Hij heeft moeite met de taal en tijdens de trainingen haalt hij vaak niet hetzelfde niveau als de rest van de selectie. Shved is zeer getalenteerd, maar hij heeft meer tijd nodig om te acclimatiseren.'Ook tijdens de lockdown die ons allen overviel had Marian Shved, wiens vrouw en dochter nog in Lviv woonden, het zwaar te verduren. 'Veel spelers gingen terug naar huis, maar Shved is hier nog alleen en zijn Engels is niet top. Sommige spelers houden dus een oogje in het zeil en zorgen dat hij oké is', legde Lennon uit. Aangezien er weinig vooruitzicht op speelminuten was, leek een uitleenbeurt de beste optie.In augustus vorig jaar verloste KV Mechelen Shved uit zijn lijden met een uitleenbeurt, waarbij het ook een aankoopoptie bedong. Tegen Gent en Genk kreeg de flankaanvaller al snel enkele invalbeurten, maar ook in Mechelen bleef hij toch regelmatig op de bank of valt hij soms naast de selectie. Dezelfde problemen als in Sevilla en Glasgow leken zich hier opnieuw voor te doen. De 23-jarige Shved is nog steeds niet zeer mondig in het Engels en zou moeite hebben om op tijd te komen voor trainingen.De sportieve leiding was nochtans trots dat het Shved kon binnenhalen met een aankoopoptie, want 'hij is een talent dat normaal niet voor Mechelen kiest'. Hoofdcoach Wouter Vrancken wist dat hij een verlegen jongen is, maar raakte het in december beu. 'We doen er alles aan om hem te betrekken, maar hij loopt erbij alsof hij hier niet wil zijn. Als je een einzelgänger wil zijn, hoor je niet thuis in dit team', vertelde hij aan Het Laatste Nieuws. Dat was voor de flankaanvaller het moment dat hem tot inkeer deed komen. Hij testte eerder dit seizoen nog positief op corona en moest zijn vrouw en dochter nog een periode missen, dus veel meeval kende Shved nog niet. 'De eerste maanden waren heel moeilijk en de ochtendtrainingen om 7u waren een probleem voor mij. Sinds mijn vrouw en dochter hier zijn voel ik me beter. Ik besefte ook dat ik niet goed bezig was, dus ben ik vaker en harder beginnen trainen, waar ik voldoening uit haalde', vertelde hij aan Gazet Van Antwerpen. Sindsdien viel hij in met een doelpunt tegen Moeskroen en dwingt hij steeds meer minuten en basisplaatsen af. Iedere week worden de prestaties beter en vinden zijn ploegmaats hem makkelijker. 'Op en naast het veld kan ik het goed vinden met Sandy Walsh. We spelen op rechts en voelen elkaar goed aan', beaamt de aanvaller.Zijn twee doelpunten en assist in de 2-3-overwinning tegen Waasland-Beveren zijn de kers op de taart in zijn wederopstanding, tijdens een reeks waarin KVM 18 op 21 punten haalt. Van een U-bocht gesproken. 'Het probleem lag bij mijzelf', bevestigde Shved. Ook Wouter Vrancken lijkt intussen volledig bijgedraaid. 'Deze Shved binnenhalen, zou mooi zijn', vertelde hij. Nu is zijn wens openbaar, dus de Mechelse bestuursleden weten wat te doen de komende maanden: zoeken naar een budget voor Shved.