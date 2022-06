Mario Franchi heeft zijn ontslag gegeven als voorzitter van Seraing. Dat bevestigt de voetbalclub woensdag. De Raad van Bestuur duidde Marc Sombreffe aan om zijn taken over te nemen.

Franchi was negen jaar voorzitter van de Métallos. De club bedankt hem 'voor zijn aanhoudende persoonlijke investeringen, om de club naar de top van het Belgische voetbal te leiden en daar te houden'.

Seraing verzekerde zich afgelopen seizoen als promovendus van het behoud na winst in de barrages tegen 1B-club RWDM.

Marc Sombreffe was in het verleden al voorzitter van Seraing. 'Hij kent het reilen en zeilen binnen de club perfect', onderstreept Seraing. Er wordt van hem verwacht de club op het hoogste niveau te handhaven, de relatie met hoofdaandeelhouder Metz 'te verrijken', de uitbouw van de Académie Jules Bocande mee te verzekeren zodat jonge talenten kunnen doorstromen en de banden met de stad Seraing te onderhouden.

Seraing duidde onlangs José Jeunechams aan als nieuwe trainer in opvolging van de Fransman Jean-Louis Garcia.

