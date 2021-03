De voorbije jaren hebben heel wat Amerikaanse atleten 'politieke' standpunten ingenomen om iets in beweging te krijgen. Mark McKenzie, de Genkse verdediger van Jamaicaanse afkomst, legt deze week in een interview met Sport/Voetbalmagazine uit waarom.

Mark McKenzie: 'Naast voetballer zijn wij profsporters ook influencers, vind ik. Misschien worden wij in de Verenigde Staten blootgesteld aan meer dingen dan eigenlijk op onze leeftijd zou mogen, qua racisme en ongelijkheid. Al zeer jong zien we dingen, waarvan je denkt: dat kan niet. Als je later als prof een stem krijgt, móét je dat aankaarten. Via je platform, je invloed. Waarbij we tegelijk ook weten: hier ga je kritiek voor krijgen. Je moet altijd opletten hoe je iets brengt.'

Hebben sporters in de VS meer macht?

Mark McKenzie: 'In de drie bestbetaalde sporten - baseball, American football en basketbal - zie je veel weerbaarheid, omdat die sporters weten: wij genereren zulke sommen dat we sterk staan. Wij kunnen de zakenwereld raken waar het pijn doet: in hun portefeuille. In voetbal gebeurt het ook, meer en meer, maar tegelijk weten de bazen: jullie zijn vervangbaar. We vinden wel anderen, iemand uit Europa of Zuid-Amerika, iemand die zwijgt. Hoe meer voetballers opstaan, hoe meer momentum voor change. De macht van het getal.'

'En wat het ook is: LeBron James, om er eentje te noemen, heeft een stem, niet alleen omdat hij opgeleid is, maar ook omdat hij spreekt uit ervaring. Hij groeide op in moeilijke omstandigheden, zonder vader, zijn moeder had veel jobs. Omstandigheden die veel anderen nooit meemaken.'

Messi neemt niet zo vaak standpunten in. Weinigen in Europa protesteren luidop tegen pakweg de overladen kalender.

Mark McKenzie: 'Hoe groeide Messi op? Jong naar Europa, met de hele familie in zijn spoor, en dan in een perfecte opleiding als die van Barcelona. Vaak bepaalt de omgeving waarin je opgroeit of je je uitspreekt of niet. Messi zal ook al dingen hebben gezien, of weten. Maar vanop afstand.'

Lees het volledige interview met de verdediger van KRC Genk in Sport/Voetbalmagazine van 10 maart of in onze Plus-zone.

